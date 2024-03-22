Reddit上市飆漲48% 巴隆：也就這樣了 後頭恐逆轉走跌數月

鉅亨網編譯許家華 2024-03-22 12:21

美國社群媒體平台 Reddit(RDDT-US) 周四 (21 日) 掛牌首日行情亮麗，但《巴隆》報導，分析師認為該股恐逆轉這上市的巨大漲幅。

Reddit 的 IPO 定價為每股 34 美元，周四收漲 48.35% 至每股 50.44 美元，市值約達 96 億美元

《巴隆》周刊撰稿人 Jacob Sonenshine 指出，該股可能在最初幾個月表現不佳，因為 Reddit 仍在虧損，而且從歷史上來看，若未有獲利的企業 IPO 往往在頭幾個月表現不佳。

Trivariate Research 數據顯示，自 1999 年以來，在上市後的第一年半左右，未獲利的 IPO 較同業股價表現平均低了近 10 個百分點，Reddit 可能也不例外，尤其該股估值頗具爭議性。

以正面來說，根據 IPO 招股說明書，Reddit 去年淨虧損為 9080 萬美元，營收 8.04 億美元。與前一年淨虧損 1.58 億美元相比，已然縮減，虧損的營收占比也下降了，當前獲利能力朝正確方向前進。

但問題是，扭虧為盈並不容易，任何虧損的公司都需要讓營收增速高過支出，才能創造獲利。

雖然 Reddit 去年營收增長 21%，高於營運支出 13% 的增幅，但要維持這種成長並不容易，因為去年的成長來自用戶的增加，而非來自每用戶廣告收入 (ARPU) 的增加。

Reddit 希望增加對用戶的黏性，讓訪問頻率較低的用戶變得更熱愛使用該網站，這意味著 Reddit 必須與眾多新聞媒體、社交媒體平台等爭奪大眾注意力，倘若營收成長減速太多，該公司就無法很快產生獲利。

然而，成本幾乎肯定會繼續增加，主要費用是行銷、研發和員工薪酬，因為該公司希望加入人工智慧 (AI) 功能，來識別正確的主題，保持用戶參與度，並將平台行銷出去以獲取新用戶。

以當前估值判斷，該公司還必須實現很多點。

周四收盤價約去年營收的 11.9 倍，倘若今年營收增長與去年相同，那麼遠期股價營收比 (P/S) 比率將為 9.9 (若營收增長沒那麼高，P/S 會更高)，與其他營收增長率約 20%、規模較小的科技股相比，Reddit 估值太昂貴了。

舉例來說，身分管理軟體供應商 Okta(OKTA-US) 去年營收年增 23%，調整後已實現盈利。但根據 FactSet，其股價營收比仍低於 7；支付處理商 Shift Four Payments (FOUR-US) 去年營收年增 29%，且有獲利，股價營收比低於 5。