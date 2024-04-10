中鋼3月出貨量優於預期 Q1營收937億元年增2.6%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-10 16:32

中鋼 (2002-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收，在出貨量優於預期下，營收 328.58 億元，為 1 年高點，月增 13.4%、年減 2.9%；第一季營收 937.53 億元，季增 6%、年增 2.6%。

中鋼表示，3 月出貨量來到 95.5 萬噸，較原先目標 92 萬噸多出 3.5 萬噸，當中中鋼出貨 66.1 萬噸、子公司中龍 29.4 萬噸；內銷出貨計 52 萬噸、外銷為 43.5 萬噸；第一季合計出貨量共 288.4 萬噸，則是 2022 年第二季以來最多。

展望 4 月及第二季，中鋼認為，4 月出貨量估較 3 月持平或略增，而目前因為公司內部針對出貨量採逐月檢視，因此，第二季出貨量暫時沒有明確的目標數字，但預估也不會比第一季差。