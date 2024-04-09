中鋼熱軋工場優化出爐程控系統 用電成本年省4400萬元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-09 10:37

中鋼 (2002-TW) 宣布，近期於第二熱軋工場導入扁鋼胚「智慧動態間距出爐」程控系統，估算一年減少約 1500 萬度耗電、換算每年可節省用電成本約 4400 萬元，達到節電、降本及減碳三大效益。

中鋼說明，熱軋工場計有加熱爐、粗軋、精軋、盤捲等主要製程，為達到高效率生產模式，常態以 3 塊扁鋼胚分別在產線上不同製程階段進行軋延，且扁鋼胚因應鋼種、尺寸及軋延速度等因素，使得鋼胚前後彼此會有不同間距。

此外，扁鋼胚於加熱爐加熱至攝氏 1200 度出爐後，高溫鋼胚表面接觸空氣會快速氧化生銹，熱軋工場設置高壓除銹系統，在各主要軋延階段執行鋼胚噴水除銹作業，以確保鋼材表面品質符合客戶需求。

中鋼表示，熱軋工場高壓除銹系統的主要用水設備為粗軋除銹器及精軋除銹器，過往須啟動 4 台泵浦來驅動除銹器噴水，近年依碳中和路徑規劃加大力度推動減碳，經現場工程師發想，修改原製程電腦採用的扁鋼胚「固定間距出爐」程控軟體。

同時，中鋼也導入智慧化技術創建「智慧動態間距出爐」模組，不僅掌控扁鋼胚在產線各除銹器噴水位置的時間點，也將最大用水量的粗軋除銹器與精軋除銹器錯開噴水，降低並平滑化產線尖峰用水，達到減用 1 台泵浦的節能目標。

中鋼第二熱軋工場導入扁鋼胚「智慧動態間距出爐」模組及減用 1 台除銹水泵浦，估算工場一年約減少 1500 萬度耗電，再依台電公布之時間電價落實生產彈性調度，換算每年可節省用電成本約 4400 萬元，並降低約 7600 噸二氧化碳排放。