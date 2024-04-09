全家3月營收逆勢創單月第5高 Q1不淡寫次高紀錄

連鎖超商全家 ( 5903-TW ) 今 (9) 日公布 3 月合併營收達 85.42 億元，月增 6.83%，年增 6.61%，在傳統淡季期間，逆勢創單月第 5 高紀錄，推升第一季合併營收 248.76 億元，年增 7.57%，創單季次高，僅次上季。

全家表示，店數、鮮食和一般商品均成長，同時，因會員點數於 3 月底到期帶動會員消費活絡，整體營運穩健向上。