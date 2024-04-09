全家3月營收逆勢創單月第5高 Q1不淡寫次高紀錄
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-09 19:35
連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (9) 日公布 3 月合併營收達 85.42 億元，月增 6.83%，年增 6.61%，在傳統淡季期間，逆勢創單月第 5 高紀錄，推升第一季合併營收 248.76 億元，年增 7.57%，創單季次高，僅次上季。
全家表示，店數、鮮食和一般商品均成長，同時，因會員點數於 3 月底到期帶動會員消費活絡，整體營運穩健向上。
時序入春，全家 3 月針對泛鮮食推出各項時節新品，整體成長 10%，其中，現做冰飲推出泰式飲品搶市，如 Let’s Café 泰式厚椰拿鐵、私品茶泰式綠奶茶，驅動相關業績成長 10%。
另一方面，全家嚴選台灣藍莓以虛實並進雙渠道策略，於實體店舖獨家上架、全家行動購網路商城開賣多入禮盒，一舉帶動水果業績成長 60%，同步推升數位渠道業績。
進入第二季後，全家看好，隨著氣溫將持續攀升，超商業逐漸步入旺季，清明連假商機、清涼飲品、霜淇淋、冰品和輕食類鮮食皆為行銷操作重點，加上母親節預購倒數，可望進一步驅動營收增漲。
截至第一季底，全家全台總店數達 4240 家。
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