〈0403強震〉花蓮訓練場增開銲接職訓班 優先錄訓受災民眾免甄試

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-15 14:49

勞動力發展署北分署花蓮訓練場針對花蓮地區全面啟動「免甄試錄訓」作業，以協助受災民眾「免負擔訓練費用」參加職業訓練，提升工作技能，以穩定災後生活。截至今 (15) 日，花蓮訓練場銲接班已優先錄訓 3 名受災民眾，正招生中的水電實務班、室內設計裝修實務班，以及寶玉石金工首飾製作班等，都依此原則優先。

本次花蓮強震導致多棟建築物倒塌毀損、部分老舊建築結構受損，後續重建工程龐大且漫長，急需銲接專業人才投入，以從事營造業相關鐵工、金屬建築結構、鋼骨結構等重大工程組裝作業。花蓮職訓場鑒於上述情形，將增開災區唯一的銲接職訓班，並輔導學員考取一般手工電銲單一級技術士證照，學員結訓後就能立即投入災區復建工程。