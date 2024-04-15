〈0403強震〉花蓮訓練場增開銲接職訓班 優先錄訓受災民眾免甄試
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-15 14:49
勞動力發展署北分署花蓮訓練場針對花蓮地區全面啟動「免甄試錄訓」作業，以協助受災民眾「免負擔訓練費用」參加職業訓練，提升工作技能，以穩定災後生活。截至今 (15) 日，花蓮訓練場銲接班已優先錄訓 3 名受災民眾，正招生中的水電實務班、室內設計裝修實務班，以及寶玉石金工首飾製作班等，都依此原則優先。
本次花蓮強震導致多棟建築物倒塌毀損、部分老舊建築結構受損，後續重建工程龐大且漫長，急需銲接專業人才投入，以從事營造業相關鐵工、金屬建築結構、鋼骨結構等重大工程組裝作業。花蓮職訓場鑒於上述情形，將增開災區唯一的銲接職訓班，並輔導學員考取一般手工電銲單一級技術士證照，學員結訓後就能立即投入災區復建工程。
北分署指出，考量災區部分區域網路不穩定，可能無法立即提供相關證明文件，花蓮職業場主動保留災區民眾參訓名額，並以「從優、從速、從簡」原則受理受災民眾的報名及審核作業，花蓮訓練場近日招生中的銲接班、水電實務班、室內設計裝修實務班，以及寶玉石金工首飾製作班等，都依此原則優先錄取受災民眾立即參訓。
強震災害後，災民重建生活是當務之急，北分署將持續關注參訓民眾需求，提供民眾適切的服務。想了解職業訓練補助措施詳情，可洽免付費服務專線 0800-777-888。北分署持續辦理銲接、水電等營建相關職類訓練，有意願參訓的民眾，請上「台灣就業通」官網 https://www.taiwanjobs.gov.tw/ 查詢。
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