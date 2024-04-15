〈走進中國〉寶總《繁花》熱播後 上海「黃河路」的人潮還在嗎？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-15 08:00

「百年黃河路，今朝裝紅綠燈了，稀奇。」長江公寓的居民王阿姨靠在樓門口，看著面前的十字路口感慨道。

王阿姨所站的位置隔條馬路，就是上海黃河路的最佳打卡點，既斜對著標誌性建築——苔聖園，又能拍下整條黃河路。3 月中旬的一個工作日，中午 12 點，這個打卡點有五六個人在拍照 。

王阿姨說，施工人員沒兩天就裝好了燈，「以前這個地方事故很高發的，也不知道有沒有人反映過，這下終於有紅綠燈了。」

有居民笑著說這是電視劇《繁花》給黃河路帶來的「最大利多」。

2024 年 1 月至 2 月，隨著《繁花》熱播，黃河路成為滬上當仁不讓的新晉「頂流」。社交媒體上打卡者眾多，上海「兩會」人大代表、政協委員熱議。

時隔多年，黃河路突然重回大客流，這條街也不斷「調試」——今朝裝紅綠燈，明朝一片排骨年糕店開滿街；過年時火熱氣氛幾乎被炒到頂點，飯店手寫起排號單，饕客為了預訂苔聖園的年夜飯，打了 70 多通電話。

據《澎湃新聞》報導，不少居民、商戶都說苔聖園是最大贏家。在黃河路住了 60 多年的居民老薛說，《繁花》播出後，苔聖園的五層建築幾乎每天都層層亮燈，「近年來的生意都很難做，我看它燈亮到幾層，就知道今天店裡生意好不好。這段時間，苔聖園每天燈都是亮到頂的」。

海報、路牌、《繁花》套餐…… 過去三個多月，黃河路想要抓住《繁花》熱度的努力，在街上留下了很多痕跡。

近來黃河路雖然仍是滬上較火熱的文旅打卡地，但人氣有所下滑。電視劇播出後新開的五六家排骨年糕店，基本只有一家需要排隊，其他幾家幾乎「立等可取」。

「我以為人氣可以撐個小半年，但好像三個月就有點下去了。」悅來酒家門口工作人員心中無限感慨。

做餐飲的人，對熱度最敏感。3 月 8 日，苔聖園店長陳宗余開始察覺賬目流水不如預期，此後慢慢降下來一點，周末生意依然很好，工作日要差一點。

陳宗余認為，黃河路熱度下滑是可以預見的事情，「我們當然不希望它是曇花一現。不過後續還有電影版《繁花》，還有五一、十一假期，可能還會有很多遊客要來黃河路，我們沒那麼悲觀」。

黃河路 111 號，大概是黃河路上第一家想到做排骨年糕的店鋪，開張於 1 月 6 日。老闆張傳龍說，現在黃河路上有兩家排骨年糕店，都是他的。

張傳龍坦言，黃河路的熱度確實已下來很多。「正月初八、初九是個分水嶺，過了正月十五後，又是一種狀態。現在周一到周五人基本上人很少，周末會多一些，但整體還是比《繁花》以前人多。」

張傳龍打算再調整一下後開的小店，短期內還是好好做排骨年糕的生意，考慮慢慢收掉主店的排骨年糕攤位。他認為沒必要把兩家店都做成一個品牌。

除了苔聖園，黃河路另一新興打卡點，或許就是陳海軍的店了——把明晃晃的「汪小姐」招牌和「黃河路」路牌當背景，前景端碗紙盒裝的排骨年糕，「咔嚓」一聲，就能留下《繁花》同款回憶。

「2024 年 1 月，突然黃河路人就多了，我就想，怎麼把這條街的流量也能吸收一部分呢？」陳海軍說，想清楚後，從設備到廣告，他只用兩天時間就支起了排骨年糕攤位。一開始一半做黃燜雞米飯，一半做排骨年糕，後來主要做排骨年糕，兼賣生煎。

再往前數，陳海軍的操作更「花」——他還戴過胡歌臉的面具，穿過上海灘許文強同款風衣。「人家既然來黃河路打卡，那我就要給他們做一個打卡點出來，不然他們來了看什麼？」

為了滿足遊客的打卡需求，他特地從別人手裡買下了「汪小姐」的商標，此舉也確實為陳海軍的排骨年糕店帶來更大熱度。