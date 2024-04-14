〈觀察〉汽車板市場還在成長 擁高HDI及高頻板製程爲致勝利器

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-14 08:59

美系電動車供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 、敬鵬 (2355-TW) 及燿華 (2367-TW) 三家台汽車板前段班 PCB 廠，2024 年第一季營收譜出成長佳績，汽車板占營收比重也在攀升，其中的關鍵現階段汽車市場對於 HDI 及高頻板製程的需求日增。

健鼎奪下 2023 年台廠汽車板銷售冠軍， 且 2024 年第一季記憶體模組、伺服器、汽車等應用的出貨靚，單季總體營收營收超越上一季的 149.51 億元，在 2024 年首季營收以 152.85 億元，改寫歷史同期次高，僅次於 2022 年第一季的 173.6 億元，公司估計第二季工作天數增加，並持續看好網通、伺服器及汽車應用板、記憶體模組板接單及出貨。

而敬鵬 2024 年首季營收爲 41.01 億元，季減 5.57%，年增 3.31% 法，人估算，敬鵬 2024 年第一季的稅後純益將逾 2 億元，超越每股純益爲 0.6 元的高水準。而燿華 2024 年首季營收 41.63 億元，年增幅高達 20.23%，主要在低軌衛星、汽車板的需求回升挹注。

過去汽車 Tier 1 供應鏈對 PCB 的需求以高信賴度爲主，近年產品設計上則更進入 輕薄短小的 HDI 板設計，在兩項門檻之下，PCB 廠以高產能的 HDI 製程，在汽車板市場取得更多的市占， 進一步推升在此一類別產品的營收比重及金額；其中就 HDI 製程板營收比重中，健鼎已跨越 3 成的水準，而敬鵬也超過 20%。