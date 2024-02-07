PCB鑽針及代鑽廠尖點1月營收2.39億元年增7.9%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-07 15:19

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊，2024 年 1 月營收爲 2.39 億元，月減 7.27%，年增 7.9%，這是尖點科技單月營收連續 20 個月呈現出年衰退後的首見回升。

尖點科技鑽針及代鑽孔產能都已提升，其中鑽針月產能已增至每月 3000 萬支，而鑽孔機台數也增加 5-10%，並將赴泰國設廠供應客戶需求。

尖點爲因應台系 PCB 廠在泰國設廠的短鏈供應需求，將在泰國巴真府設廠，目前土地正待簽約，預計產能規模也將依台 PCB 廠需求進一步規劃，也與 PCB 廠商討入廠設置代鑽孔服務設施的可行性。依尖點規劃，尖點的泰國鑽針廠設立計畫預計 2025 年中投產。