PCB鑽針及代鑽廠尖點1月營收2.39億元年增7.9%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-07 15:19
PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊，2024 年 1 月營收爲 2.39 億元，月減 7.27%，年增 7.9%，這是尖點科技單月營收連續 20 個月呈現出年衰退後的首見回升。
尖點科技鑽針及代鑽孔產能都已提升，其中鑽針月產能已增至每月 3000 萬支，而鑽孔機台數也增加 5-10%，並將赴泰國設廠供應客戶需求。
尖點爲因應台系 PCB 廠在泰國設廠的短鏈供應需求，將在泰國巴真府設廠，目前土地正待簽約，預計產能規模也將依台 PCB 廠需求進一步規劃，也與 PCB 廠商討入廠設置代鑽孔服務設施的可行性。依尖點規劃，尖點的泰國鑽針廠設立計畫預計 2025 年中投產。
尖點科技 2023 年前三季營收 19.66 億元，毛利率 21.72%，年減 9.63 個百分點，前三季稅後虧損 7556 萬元，較去年由盈轉虧，每股虧損 0.51 元。 2023 年全年營收爲 27.48 億元，年減 21.7%。
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