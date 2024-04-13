〈貴金屬盤後〉中東局勢劍拔弩張 避險需求高 黃金又創歷史新高
鉅亨網編譯許家華 2024-04-13 07:22
黃金價格周五 (12 日) 上漲至每盎司 2400 美元上方，創歷史新高，因中東緊張局勢加劇，促使投資者投奔避險資產。
受黃金漲勢影響，鉑金測試了每盎司 1000 美元的關鍵水準，達近 4 個月以來的最高水準。
Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 指出，美元指數和公債殖利率正在上升，但黃金持續強勁反彈，這說明了黃金走強力道，表明避險需求強勁。
美白宮表示，據報導，伊朗即將對以色列發動攻擊，這是真實且可行的威脅，但沒有透露可能的時間細節。美國重申認真對待保衛以色列的承諾。
盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示：「黃金繼續走強，因為大家都怕錯過。」
儘管在近期通膨數據公布後，市場對聯準會 (Fed) 6 月降息的押注大降，但黃金價格近期仍上漲。
EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 表示，黃金已回擊了一些通常代表利空的數據，牛市若出現一些修正，在一定程度上是健康的，但趨勢將繼續積極。
同時，高盛將年底金價預期從每盎司 2300 美元上調至 2700 美元，理由是黃金牛市對一般的宏觀因素漠不關心。
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