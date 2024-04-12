伊朗要動手了！黃金又飆新高 漲破2,400美元大關
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-12 14:10
黃金又飆新高，金價漲破 2,400 美元大關，美媒披露伊朗或其代理人即將對以色列的軍事和政府目標發動大規模飛彈或無人機攻擊，投資人也正在評估美國最新經濟數據。
紐約黃金期貨周五（12 日）亞洲盤盤中漲破 2,400 美元關卡，又創新高。現貨黃金雖還沒攻下這個關隘，但也漲了 1%，觸及每英兩 2,395.48 美元，續創歷史新高。
據《華爾街日報》周四報導，知情人士透露，伊朗最快在接下來 24 至 48 個小時內就會動手，攻擊以色列南部或北部。
《彭博》本周稍早也曾披露，消息人士說，伊朗或其代理人可能會在未來幾天內襲擊以色列，可能會使用高精準飛彈。
以色列總理尼坦雅胡周四在南部一座空軍基地表示，將反擊任何針對以色列的襲擊，「誰傷害我們，我們就傷害誰。我們會滿足國內所有安全需求，無論是防禦性，還是進攻性。」
滙豐銀行首席大宗商品分析師 James Steel 指出，黃金市場上漲，可能是由地緣政治風險帶動。
當然，除了地緣局勢外，美國經濟數據也對黃金有利。美國勞工部周四發布的數據顯示，3 月生產者物價指數（PPI）年升 2.1%，升幅小於經濟學家原估的 2.2%。
High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 說：「PPI 比預期要冷一些，這讓年底前可能降息的希望繼續存在，帶動金價上漲。央行購買和地緣政治不確定性也依然是黃金市場的支撐。 」
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