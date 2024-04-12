伊朗要動手了！黃金又飆新高 漲破2,400美元大關

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-12 14:10

紐約黃金期貨周五（12 日）亞洲盤盤中漲破 2,400 美元關卡，又創新高。現貨黃金雖還沒攻下這個關隘，但也漲了 1%，觸及每英兩 2,395.48 美元，續創歷史新高。

據《華爾街日報》周四報導，知情人士透露，伊朗最快在接下來 24 至 48 個小時內就會動手，攻擊以色列南部或北部。

《彭博》本周稍早也曾披露，消息人士說，伊朗或其代理人可能會在未來幾天內襲擊以色列，可能會使用高精準飛彈。

以色列總理尼坦雅胡周四在南部一座空軍基地表示，將反擊任何針對以色列的襲擊，「誰傷害我們，我們就傷害誰。我們會滿足國內所有安全需求，無論是防禦性，還是進攻性。」

滙豐銀行首席大宗商品分析師 James Steel 指出，黃金市場上漲，可能是由地緣政治風險帶動。