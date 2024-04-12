工業富聯取得ISO/SAE 21434汽車網路安全認證

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-12 22:13

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯宣布，子公司南寧富聯富桂精密工業，獲頒 ISO/SAE 21434:2021 道路車輛 - 網路安全工程流程認證證書，符合認證要求的網路安全產品開發流程體系，為產品及企業的網路安全奠定了更為堅實的基礎。

ISO/SAE 21434 是全球公認的汽車產業網路安全標準，提供標準化的網路安全框架，全面規定了道路車輛及其部件和介面的網路安全要求，詳細描述如何根據網路安全問題實現網路安全管理目標。

此標準將網路安全納入車輛整個生命週期不可或缺的工程要素，透過執行網路安全流程確保產品具備足夠的網路安全防護能力，確保車輛及使用者的安全，同時也為各級汽車供應商提供執行標準，更能滿足全球汽車網路安全管理的要求。

工業富聯表示，公司致力於新能源車核心零件的研發及智慧製造，積極推動新能源汽車朝向輕量化、省電化及智慧化發展，為用戶帶來更安全、更高品質的智慧電動車新體驗。

工業富聯進一步指出，持續積極開發新能源車領域的車載配套產品，提供最先進的解決方案，自主開發了 UWB 數位鑰匙、IVI 智慧座艙、車載單元 OBU、毫米波雷達等產品。