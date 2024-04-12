鴻家軍陸港股成員午後走強 工業富聯漲逾7% 富智康創11個月高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-12 15:04

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN)、富智康 (2038-HK) 今 (12) 日午後大漲，工業富聯一度漲逾 7%，富智康更大漲近 19%，創近 11 個月高；鴻海今日盤中雖然一度翻黑，但尾盤仍小漲 0.5 元，收 150.5 元。

中國媒體報導，工信部副部長昨日表示，將進一步增加工業互聯網、5G、千兆光網等規模化部署，鼓勵工業企業內部網路外網改造，建構工業基礎算力資源與應用能力融合體系。

同時，工信部也表示，加速部署工業邊緣資料中心，推動「雲端端」算力協同發展，加大高性能智算供給，在算力樞紐節點建置智算中心，特別是鼓勵大型企業集團、工業園區建立各具特色的工業互聯網平台。

相關消息也帶動 A 股的液冷伺服器概念股今日走強，工業富聯午後一度大漲 7.76%，最高來到每股 22.92 元人民幣，可望中止連二日走跌的局面。

而在港交所掛牌的富智康，午後則是大漲 18.9%，最高來到每股 0.88 港元，創 2023 年 5 月中旬以來近 11 個月新高；鴻海另一子公司鴻騰精密 (06088-HK) 雖然近期股價表現走弱，今日更大跌 9%，但午後跌幅也同步收斂。