鴻海斥172億元取得准時達股權 集團綜合持股提升至100%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-11 20:23
鴻海 (2317-TW) 今 (11) 日公告，子公司富士康科技集團斥資人民幣 38.63 億元 (約新台幣 172 億元)，取得轉投資准時達國際供應鏈管理有限公司股權，在此次交易後，鴻海集團百分之百持有准時達股權。
富士康科技集團此次是向中國人壽保險、啟粵時（廈門）股權投資合夥企業（有限合夥）、河南省和諧錦豫產業投資基金（有限合夥）、天津朗旭股權投資基金合夥企業（有限合夥）等 15 個股東取得准時達國際供應鏈管理公司股權。
此次交易後，富士康科技集團對准時達國際供應鏈管理公司持股提升至 42.1742%，加上集團其他關係企業 Jusda(Hong Kong)Holdings Limited 52.9065%、富泰華（深圳）2.2393%、鴻富泰精密電子（煙台）2.6800%，合計持有准時達國際供應鏈管理公司 100% 股權。
據了解，准時達是鴻海集團旗下供應鏈物流管理平台服務公司，聚焦製造業上游從原材料到成品，以及下游從成品到終端消費者的全程端到端供應鏈整合；由於近年也頻頻傳出鴻海有意規劃讓准時達在香港 IPO，此次集團提高持股至 100% 也引發關注。
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