鴻海斥172億元取得准時達股權 集團綜合持股提升至100%

富士康科技集團此次是向中國人壽保險、啟粵時（廈門）股權投資合夥企業（有限合夥）、河南省和諧錦豫產業投資基金（有限合夥）、天津朗旭股權投資基金合夥企業（有限合夥）等 15 個股東取得准時達國際供應鏈管理公司股權。

據了解，准時達是鴻海集團旗下供應鏈物流管理平台服務公司，聚焦製造業上游從原材料到成品，以及下游從成品到終端消費者的全程端到端供應鏈整合；由於近年也頻頻傳出鴻海有意規劃讓准時達在香港 IPO，此次集團提高持股至 100% 也引發關注。