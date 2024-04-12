新竹生醫園區第三生技大樓啟用 廠房申租率已達95%以上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-12 19:21

國家科學及技術委員會與竹科管理局於今 (12) 日舉行新竹生醫園區第三生技大樓啟用典禮，由於近年來生醫園區廠房供不應求，目前廠商反應熱絡，廠房申租率已達 95% 以上。

新竹生醫園區以「新藥研發」及「高階醫療器材」產業為主軸，有鑒於第一及第二棟生技大樓均已滿租，因此，國科會竹科管理局自 2021 年 1 月起興建第三生技大樓，為地下 3 層、地上 11 層鋼骨構造，啟用後可提供 100 坪、200 坪、300 坪不同坪數大小共 50 個單元廠房出租。

目前第三生技大樓申租以新藥委託開發製造及細胞醫療業者為主，包括臺灣生物醫藥製造（TBMC）、尚寧生技、台寶生醫、建誼生技、貝爾克斯生技等公司都將進駐，可滿足未來再生醫療、精準健康產業的研發需求，為園區生醫產業聚落成長注入新動能。

行政院長陳建仁今日出席啟用典禮時也強調，生醫產業是政府推動「六大核心戰略產業」及「5+2 產業創新計畫」之政策重點，近年更因為人工智慧（AI）技術的發展，在精準醫療、智慧醫療、再生醫療與數位健康科技等領域都有很大的突破與進展。

國科會主委吳政忠表示，國科會所屬三大科學園區是臺灣生技廊道十分重要的一環，新竹生醫園區更是生醫產業發展專區，區內有育成中心、臺大醫院新竹生醫分院，結合產、學、研、醫能量形成一個完整的產業聚落，也成為廠商選擇在此設廠的原因。