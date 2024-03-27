玉山卡友享好康 航空哩程最高4萬哩、旅日消費回饋8.5%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-27 09:55

玉山銀行瞄準國人赴日旅遊商機，持續擴大刷卡服務，即日起至 2024 年 5 月 31 日，持玉山星宇聯名卡刷卡消費，享有高航空哩程數回饋，最高可獲得 4 萬哩；此外，6 月 30 日前，持玉山熊本熊卡於指定日本商店消費，最高可享 8.5% 優惠。

3 月正值玉山星宇聯名卡發行滿週年，商務鈦金卡以上之正卡持卡人完成活動登錄後，累積消費達一定門檻最高可獲得里程數 2 萬哩、新戶累積一般消費滿額最高再贈 2 萬哩，等同一組亞洲線豪華經濟艙來回機票。

玉山銀指出，除了深獲顧客好評的首刷禮、生日禮與星宇航空指定通路哩程加速活動外，新卡首刷禮再送 Wi-Fi 及 eSIM 服務優惠，指定通路更新增台北 101 及 KKDay、Klook、Agoda 等熱門旅遊平台，讓熱愛旅行的顧客能快速累積哩程。

根據日本觀光局統計，2023 年國人赴日本旅遊人次高達 420 萬，因此有強大、便利的支付需求，玉山所發行的共有熊本熊卡四款卡面，其中兩款結合雙幣卡功能，顧客可以趁匯率低時先換好日幣，消費時直接扣除日幣，省時又方便。

6 月 30 日前新戶首次申辦玉山熊本熊卡正卡，新增一般消費滿額並綁定玉山帳戶自扣，即可獲得熊本熊官方授權 20 吋胖胖行李箱 1 個；持該卡於日本地區消費最高享 2% 現金回饋、指定日本商店消費最高享 8.5% 優惠。

此外，於熊本縣消費滿 5000 日圓以上，可至肥後銀行上通支店領取限定版熊本熊 IC 卡；於 KUMAMON SQUARE 消費滿 4000 日圓以上更可獲得限量熊本熊迷你方巾，讓熊本熊陪伴顧客一起遊日本。