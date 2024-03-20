連續19年榮獲經濟部信保績優總行獎 玉山再創金融業最佳紀錄

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 17:56

經濟部與信保基金今 (20) 日舉辧 2024 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人獎頒獎典禮，玉山銀行連續 5 年蟬聯「信保金質獎 - 績優金融機構組」第一名、連續 6 年獲頒「批保卓越獎」，另獲「信保金質獎 - 績優授信經理人」與「綠色授信推動獎」、「疫後振興獎」、「低碳智慧獎」肯定。此外，玉山以實際行動支持臺灣中小企業發展，連續 19 年榮獲信保績優總行獎的最高榮譽，再度創下臺灣金融業最佳紀錄！

臺灣有超過 163 萬家中小企業，面對全球地緣政治變化、產業庫存調整等挑戰，展現高度韌性與轉型彈性，成為國家經濟穩定與就業發展重要基石。玉山積極配合政府政策並與信保基金合作並持續投入數位金融發展，協助中小企業強化競爭力；此外，擴大海外布局，建立亞洲金融服務平台，目前已在 10 個國家地區共有 31 個海外據點，將優質服務延伸至海外，提供臺商完善的跨境金融服務。

玉山長期致力永續發展，將永續理念與金融產品服務結合，發展綠色授信、綠色存款等環境友善金融服務，滿足企業淨零轉型需求，並自 2021 年起連續 3 年舉辦「玉山 ESG 永續倡議行動」，累計近 300 家企業參與倡議，包括來自海內外優質企業、永續淨零領域專業顧問公司等，透過具體節電或減碳作為，共同攜手邁向 2050 淨零排放目標。