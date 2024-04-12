選股不選市，AI伺服器及AI PC換機大潮來臨，誰是台股受惠方向?

鉅亨網新聞中心 2024-04-12 19:30

據 IDC 發佈資料，PC 及 NB 市場在經歷兩年下滑之後，於 2024 年 Q1 開始明顯增溫，Canalys 統計，NB 的出貨量更為明顯，年複合成長率達 4.2%，受惠於 Windows11 的更新和 AI 換機潮的帶動，AI PC 及 AI NB 市場將在 2024 年下半年加速成長。

股尊勝術老蔡表示，冬天如果明顯結束，春天還會遠嗎? 科技界 AI PC 的春天也將來臨。2023 年第四季度，高通、AMD、英特爾等科技巨頭紛紛推出新型 AI PC 處理器產品，積極佈局 PC 市場。AMD 在北京舉辦的 AI PC 創新峰會上預告，未來產品上的 NPU 效能將持續成長。高通也於去年底發表了具備至少 45 TOPS AI 算力的 Snapdragon X Elite 處理器。這些動作無疑顯示了科技巨頭們對 AI PC 市場的重視和期待。預計今年 AI PC 市場規模出現明顯換機滲透率，到 2025 年更將增至 1 億台。惠普、戴爾、聯想等廠商也將加入這一市場。AI PC 的時代已經到來，國內相關產業供應鏈也不會缺席!

其中華碩 (2357-TW) 公佈去年 2023 年 EPS 為 21.4 元，優於 2022 年的 19.8 元。預期今年 AI PC 及 AI NB 換機潮加速，則滲透率有多快，受惠的程度就有多大，也將帶來產業巨大的機會。另一動能在 AI 伺服器成長力度強勁，隨著 AI 技術的快速發展， AI 伺服器的高成長也十分強勁，預計到 2027 年，其年複合成長率將超過 40%，五年內有望實現五倍增長。特別是以 CSP 為主的雲端資料中心，在 AI 伺服器推動下，有望實現業績高成長。這一趨勢預示華碩的成長發展重要驅動來源。

股尊勝術老蔡指出，技術面同時出現關鍵訊號，華碩股價自波段高點 502 元回檔至 401 元以來，此波回檔直到近期才開始出現明顯築底及浮額清洗的量縮訊號，04/10 日出現關鍵的突破缺口，配合量價齊揚也預示走出轉折，若是突破缺口未失敗，則將出現結構重回多方有利，防守則以缺口位置，則可確保安全。

股尊勝術老蔡認為，成功的模式不斷複製，好的習慣養成後就能夠成就一時或永遠的命運，三月叮嚀的台積電 (2330-TW) 實戰操作，果然也續再創歷史新高，03/21 實戰再預告的 EVTOL 低空經濟及國防軍工好股雷虎(8033-TW)，03/22 印證突破缺口出現後大漲走轉折，從起漲點佈局獲利 5 成以上，上移停利點 70 元防守。

03/27 再次見證公開實戰操作協易機 (4533-TW)，近日波段大漲超過 56%, 停利防守上移至 36.6 元。深度產業結合技術，再次印證可看到不遠的未來。

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股尊勝術老蔡強調，優秀的操盤手除了思考未來的預期，還要有規劃未來的能力，提前卡位，領先市場，善戰者之戰，先勝後戰，找到別人沒發現的交易機會，最後作到勇於與眾不同，堅持練功，日復一日，終有所成。作好產業深度研究，確認大趨勢維持多方，再利用技術找好時機及進出場點位，就能大幅提高投資勝率。

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文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師

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