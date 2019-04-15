統整下週(4/15-4/19)紀念品最後買進日，股價15元內紀念品統整，包含：洗衣精、鮪魚罐頭、5百元購物金！
鉅亨研報 2024-04-12 17:15
股東會紀念品旺季來到，統整下週最後買進機會、股價 15 元內之紀念品供參考！
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下週最後買進日
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代號
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名稱
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週五
盤中價格
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最後買進日
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紀念品
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1324
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地球
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14.85
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4 月 17 日
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正字絕緣膠帶
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1417
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嘉裕
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11.3
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4 月 17 日
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洗臉馬卡龍
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3494
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誠研
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5.25
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4 月 17 日
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HiTi inPhoto 相片沖印卷
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5512
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力麒
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11.05
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4 月 17 日
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清淨海環保洗衣精 (500g)
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8443
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阿瘦
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12.25
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4 月 17 日
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感恩購物金 500 元現金抵用券
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9912
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偉聯
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11.75
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4 月 17 日
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超商禮物卡 35 元
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1217
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愛之味
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11.9
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4 月 18 日
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愛之味鮪魚片 2 罐
■ 延伸閱讀推薦：2024 年 (113 年) 股東會紀念品出爐，這一天買進才來得及領取！本周 62 檔股票最後買進日一文查詢
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