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統整下週(4/15-4/19)紀念品最後買進日，股價15元內紀念品統整，包含：洗衣精、鮪魚罐頭、5百元購物金！

鉅亨研報 2024-04-12 17:15

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統整下週(4/15-4/19)紀念品最後買進日，股價15元內紀念品統整 (圖:shutterstock)

股東會紀念品旺季來到，統整下週最後買進機會、股價 15 元內之紀念品供參考！

下週最後買進日

代號

名稱

週五

盤中價格

最後買進日

紀念品

1324

地球

14.85

4 月 17 日

正字絕緣膠帶 

1417

嘉裕

11.3

4 月 17 日

洗臉馬卡龍 

3494

誠研

5.25

4 月 17 日

HiTi inPhoto 相片沖印卷 

5512

力麒

11.05

4 月 17 日

清淨海環保洗衣精 (500g) 

8443

阿瘦

12.25

4 月 17 日

感恩購物金 500 元現金抵用券 

9912

偉聯

11.75

4 月 17 日

超商禮物卡 35 元 

1217

愛之味

11.9

4 月 18 日

愛之味鮪魚片 2 罐 

■ 延伸閱讀推薦：2024 年 (113 年) 股東會紀念品出爐，這一天買進才來得及領取！本周 62 檔股票最後買進日一文查詢

投資人想領取股東會紀念品，最基本的條件是「成為該公司股東」，因為股東會紀念品的由來一開始是台灣上市櫃公司，每年為了鼓勵公司股東參與股東會所贈送的禮物。想領到股東會紀念品，最晚何時該買進？投資人記得一定要在「最後過戶日的前 2 個交易日」持有該公司股票！

■ 延伸閱讀推薦：2024 股東會紀念品｜股東會紀念品零股怎麼領、最晚何時買進、領取地點？

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險






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