歇腳亭國內將開新品牌 首創手搖飲市場自動化煮茶
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-12 13:05
連鎖手搖飲業者聯發國際 (2756-TW)(歇腳亭) 宣布，今年將積極在美國市場拓點，並推動既有加盟主開複數店，目前累計待開出門市已約 20 家，另一方面，將在國內開出新品牌，第二季登場，預計打造出國內首見自動化煮茶的大連鎖品牌，下半年起開始貢獻營收。
聯發國際表示，今年將加快主力品牌歇腳亭的展店進度，尤其在美國加強加盟優惠政策來吸引新加盟主，並同步推動既有加盟主開出複數店，預期第二季單店門市營業額提升至少 10%。
同時，聯發國際也全力拓展國際版圖，包括香港、歐洲、中南美洲，以及中東等地區，第一季已開出 3 家新門市，目前確定開出門市約達 20 家。
而在台灣，據經濟部統計處資料顯示，去年國人一年喝掉 10.7 億杯手搖飲料，飲料店業績規模超過千億元，聯發國際指出，在此龐大商機下，除了既有品牌歇腳亭，也預計於第二季推出新茶飲品牌，將全面採用自動化煮茶設備，目標成為國內首家自動化煮茶的大連鎖品牌，以因應缺工問題，估下半年起陸續貢獻營收。
聯發國際 3 月合併營收 5628 萬元，月增 53.14%，年減 13.16%，第一季合併營收 1.58 億元，年減 7.85%，隨著時序逐漸進入手搖飲旺季，營運可望漸入佳境。
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