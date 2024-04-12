歇腳亭國內將開新品牌 首創手搖飲市場自動化煮茶

連鎖手搖飲業者聯發國際 ( 2756-TW )(歇腳亭) 宣布，今年將積極在美國市場拓點，並推動既有加盟主開複數店，目前累計待開出門市已約 20 家，另一方面，將在國內開出新品牌，第二季登場，預計打造出國內首見自動化煮茶的大連鎖品牌，下半年起開始貢獻營收。

而在台灣，據經濟部統計處資料顯示，去年國人一年喝掉 10.7 億杯手搖飲料，飲料店業績規模超過千億元，聯發國際指出，在此龐大商機下，除了既有品牌歇腳亭，也預計於第二季推出新茶飲品牌，將全面採用自動化煮茶設備，目標成為國內首家自動化煮茶的大連鎖品牌，以因應缺工問題，估下半年起陸續貢獻營收。