聯發科年會表揚供應商 約70家夥伴參與

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-12 12:11

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 舉辦 2024 年供應商年會，共約 70 家供應鏈夥伴、超過 200 人出席，今年以「聯手齊發，龍躍天際」為主題，期待能與供應鏈夥伴們緊密合作，攜手突破挑戰並掌握成長機會。會中也期許供應鏈夥伴們一同朝 2050 年達到溫室氣體淨零排放目標邁進。

聯發科共同營運長顧大為表示，衷心感謝所有供應鏈夥伴過去一年的堅定支持，與聯發科一同應對快速變化的市場波動、展現韌性，公司在 AI 的浪潮下，有許多新機會，期待未來與各位夥伴繼續合作，共同面對新的挑戰與機遇，並且一同成長。聯發科也會持續以穩定步伐邁向淨零，與各位共同保持產業競爭力，促進永續發展。

聯發科在年會中頒發一系列獎項，以表揚在品質、創新、交貨效率等方面顯著貢獻的供應商，包括「最佳供應商」、「最佳永續夥伴」、「卓越技術合作」、「卓越品質獎」、「最佳量產速交」、「最佳神救援」、「最佳物料管理」以及「最佳業務合作」。

聯發科也感謝所有合作夥伴對公司的支持，公司致力與供應鏈夥伴建立長期穩固的合作關係，並在不斷變化的全球科技產業中保持彈性與韌性，以快速應對市場變化，為客戶提供創新與價值。

因應氣候變遷與極端氣候帶來的衝擊，聯發科也透過對產業鏈的影響力，以「綠色設計」、「節能減碳」及「供應鏈永續管理」三大面向，積極推進淨零時程，預定 2030 年在範疇三的上下游溫室氣體排放量相較於 2020 年減少 25%、2050 年達到溫室氣體淨零排放目標。