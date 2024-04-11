〈台股開盤〉開低走低一度跌逾百點 聯發科、廣達抗跌
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-11 09:41
美股周三大跌，台股今 (11) 日以 20713.25 點開出，下跌 50.28 點，雖然開盤後跌點一度收斂，但隨後跌點擴大，早盤下跌逾百點，今日預估成交量約 4100 億元。
台積電今日開盤下跌 4 元以 811 元開出，盤中一度翻紅，鴻海、台達電、聯電等早盤均跌約 2%，拖累大盤表現；聯發科則扮演今日撐盤要角，開盤後漲逾 2%，廣達也同步走揚。
族群股來看，重電族群昨日回檔修正後，今日展開反彈，華城大漲 7%，來到 922 元新天價，士電、大同漲幅均約 2%；IC 通路雙雄續強，文曄漲逾 4%、大聯大同步上攻。
高價 IC 設計股表現不落人後，祥碩、世芯 - KY 早盤均漲 2% 上下，其他高價股來看，旭隼也漲約 2%，但大立光跌 2%、嘉澤大跌 4%，失守 2000 元大關，川湖也回檔修正。
航運股在營收報喜下，今日也展開攻勢，航空雙雄長榮航、華航漲 2% 上下，貨櫃三雄也是全面走揚，金融股方面，則以國泰金漲 2% 表現最為強勢。
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