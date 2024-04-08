瑞銀汪濤：中國消費溫和復甦 房地產持續低迷 今年GDP估5.5%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-08 17:55

中國文化和旅遊部數據顯示，為期 8 日的春節假期旅遊支出按年增長至 6326 億元人民幣，與 2019 年疫情前同比有 7.7% 升幅。瑞銀投行的經濟學家表示，預計 2024 年消費將持續疫情後的溫和復甦，GDP 估從去年的 6.4% 放緩至 5.5%，主要來自房地產行業將持續低迷。

瑞銀旗下 UBS Evidence Lab 於 2 月 26 日至 3 月 6 日期間展開問卷調查，收集 1000 名消費者對於收入增長和預期、消費支出和意願的回饋。當中，過去 3 個月薪資、金融投資或物業出租收入有所增長的受訪者，較去年 7 月調查結果減少。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示：預計消費將持續疫情後的溫和復甦，但隨着低基期效應消退，實際消費增速（GDP）可能從去年的 6.4% 放緩至 5.5% 左右。繼 1 至 2 月強勁增長之後，民生消費和服務可能持續高於其他消費。

UBS Evidence Lab 於今年 2 月 26 日至 3 月 6 日期間開展了消費者情緒問卷調查，收集 1000 名消費者對於收入增長和預期、消費支出和意願的回饋，通過對比本次與去年 7 月消費者調查，以及去年 2 月春節後的調查，從而追蹤居民收入和消費情緒變化。

三、四線城市樓價跌幅較大 影響消費

在去年 7 月調查中，表示薪資增加的一二線和三四線城市受訪者淨佔比均逾 50%，而本次調查中，一二線城市的比例 （40%）明顯高於三四線（28%）。

此外，去年 7 月調查中，表示物業出租收入增加的三四線城市受訪者淨佔比為 68%，超過一二線城市的 50%。不過，本次調查結果中，僅 16% 的三四線城市受訪者表示物業出租收入增加，而一二線城市比例為 21%，這表明過去幾個月，房地產低迷和經濟復甦較為疲軟，對低線城市的影響大於高線城市，這也呼應官方統計資料所顯示的低線城市樓價跌幅超過高線城市。

受訪者增加保險支出 偏好風險較低之安全資產

本次調查顯示，受訪者從投資風險資產轉向更為安全的資產。即使表示增加儲蓄的受訪者佔比仍超過減少儲蓄的受訪者佔比，但明顯低於去年 7 月調查結果。此外，與去年 7 月相比，增加投資（包括股票和房產）的受訪者有所減少，增加保險支出的受訪者小幅增加，表明受訪者風險偏好較低，追求更安全的資產。

繼去年消費不如預期的復甦，本次調查顯示消費者情緒有所改善，按淨佔比計算，計劃增加消費支出的受訪者略多於去年 7 月的調查結果。對應謹慎的消費者情緒，消費仍偏好食品 / 飲料、日用品等必選消費品支出，以及子女教育、運動 / 健身、醫療 / 保健等必要支出。

若樓價續跌 負財富效應拖累消費

汪濤表示：預計消費將持續復甦，但增速可能有所放緩。我們的基準預測假設房地產銷售和新開工將在 2024 年第二季度逐步企穩，這有助於阻止居民信心進一步下滑。居民收入和勞動力市場有望進一步溫和復甦。估計截至 2023 年末，中國在疫情期間積累的超額儲蓄約 5.6 萬億元人民幣，但由於對收入的預期依然謹慎，她認為 2024 年超額儲蓄釋放的可能性有限。