瑞銀估日本薪資談判調漲上看5% 升息時間點落在4月

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-13 14:56

3 月 15 日日本將公佈薪資調整結果，瑞銀預計薪資漲幅為 4.3-5%，高於 2023 年的 3.6%。但考慮到通膨下降、國內消費疲弱，瑞銀認為日央行沒有在 3 月會議上進行貨幣政策正常化的緊迫性，估計日本央行最可能在 4 月 26 日的會議上結束負利率，從 - 0.1% 上調至 0%，或 0-0.1%。

「春鬥」是日本工會在每年春季就提高員工薪資與管理層開展的談判與協商。今年春鬥的初步結果將在 3 月 15 日公佈，雖然春鬥結果超乎預期導致市場對於 3 月日央行貨幣政策轉向的討論大幅升溫，但考慮到通膨在回落、而國內消費疲弱，瑞銀認為日央行沒有在 3 月會議上進行貨幣政策正常化的緊迫性。相反，日央行會傾向於繼續觀測中小企業的薪資談判結果和企業定價行為，而在 4 月季度展望報告中解釋政策思路是個更好的時間視窗。

因此，瑞銀預計日央行有可能 4 月 26 日的會議上結束負利率，終止收益率曲線控制，不過有可能保留 1% 的國債利率參考上限，以避免利率躍升。在那之後，日央行的貨幣政策決策可能會取決於服務業通膨，實際消費恢復進度，以及外需，特別是美國經濟的走勢。

日本去年第四季度 GDP 從初估的 - 0.4% 上修至 + 0.4%，擺脫技術性衰退。本次上修主要來自資本開支，瑞銀和市場對本次調整已有預期，但其上修幅度小於預期、且庫存大幅下修，部分抵消了資本開支上修的影響。短期內，汽車產業停產會持續抑制 GDP 增長，實際私人消費連續三個季度同比衰退，也顯示目前消費活動比較疲弱。

但是，汽車產業停產的影響應在復工之後逐漸消退，隨著實際工資增速加快，消費者情緒好轉，再加上 6 月日本將開始實施所得稅減免措施、並對低收入家庭提供補助，瑞銀預計二季度消費會明顯回升，並抵消外需走弱的拖累。瑞銀將全年實際 GDP 增速從 0.3% 上調至 0.5%，並將 2025 年 GDP 增速預測從 1% 上調至 1.2%。

今年春鬥的初步結果將在 3 月 15 日公佈。瑞銀預計薪資漲幅為 4.3%，高於 2023 年的 3.6%。其中，基本薪資漲幅預計為 2.8%，超過去年的 2.1%。在這之後，隨著更多中小企業公佈談判結果，漲幅可能逐漸下修。最終的薪資漲幅將在 7 月公佈，瑞銀預計為 4-4.2%，基本薪資漲幅 2.5-2.7%。

3 月 7 日日本勞動組合聯合會表示 2024 年的平均漲薪要求為 5.85%，超過 2023 年的 4.5%。3 月 8 日日本總工會聯合會表示，工資將提高 6.7%，這是 2012 年以來最大的加薪幅度。初期公佈的薪資漲幅主要針對大企業。是以，7 月的實際結果可能超出預期、達到 5% 左右。