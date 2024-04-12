蘋果漲逾4% 創去年5月以來最大漲幅 小摩：AI升級週期潛力大

鉅亨網編譯許家華 2024-04-12 09:26

蘋果 (AAPL-US) 周四 (11 日) 股價上漲 4.33% ，收每股 175.04 美元，寫下 2023 年 5 月 5 日以來單日最大漲幅。

隨著蘋果股價上漲，當日科技股表現強勁，尤其是人工智慧股，而那斯達克指數上漲 1.77%。

今年迄今，蘋果股價已跌逾 5%。摩根大通分析師周四寫道，對沖基金投資者對蘋果股票的信心正在改善，部分原因來自該股近期的跌勢。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 表示，儘管 iPhone 在中國的銷售有一些負面趨勢，且近期報導稱蘋果取消了汽車項目，但在股價經歷近期下跌，與蘋果自人工智慧中受益的潛力後，投資者可能對其目前的估值更放心。

摩根大通分析師預測， iPhone 應可因為即將推出的人工智慧功能，而在 2026 年出現強勁銷售週期。蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 近期表示，今年稍晚預計發布人工智慧相關消息，其時間點可能落在蘋果 6 月將召開的全球開發者大會。

Chatterjee 指出，對沖基金投資者越來越熱衷人工智慧升級週期的商機，但不確定的是，該升級週期始於今年 9 月的 iPhone 16 還是明年 9 月的 iPhone 17。