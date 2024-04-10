蘋果股價難突破阻力位 為何這2家分析師依舊看漲？

鉅亨網編譯許家華 2024-04-10 13:00

蘋果今年迄今下跌 13%，遜於同期上漲 9.4% 的標普 500 指數和上漲 8.9% 的那斯達克指數。

針對 iPhone 在中國銷量疲軟、蘋果在美國面臨反壟斷訴訟、關閉電動車項目，以及生成式人工智慧開發落後同業等問題，一直是華爾街憂心所在，導致今年股價走跌，與去年近 50% 的漲幅形成鮮明對比。

蘋果周一收於 168.45 美元，為去年 10 月以來的最低收盤價，比 12 月創下的歷史高點 198.11 美元低 15%。周二該股小漲 0.72%，收每股 169.67 美元。

自 12 個月圖表來看，該股已觸及約莫 200 美元的阻力位 (即交易難以向上突破該水準)，該股也在 169 美元左右找到一些支撐位 (即交易員傾向於進場購買該股的水準)。

Fairlead Strategies 創始人 Katie Stockton 周二表示，該股觸及支撐位預示著潛在反彈，這對標普 500 指數和那斯達克 100 指數來說是「福音」，因為蘋果佔有高權重。

但她也警告，如果蘋果股價未來兩周內跌破 169 美元，支撐位降至 161 美元的可能性就會上升。

雖然蘋果股價一直未能向上突破，但仍無法讓長期看漲蘋果的 Wedbush 分析師 Dan Ives 改觀，尤其是在一些重大事件即將發生的情況下，他仍維持 250 美元的目標價和跑贏大盤評級。

蘋果的全球開發者大會 (WWDC) 定於 6 月 10 日至 6 月 14 日舉行。投資者期待蘋果在該會上強調自家 AI 舉措。接著， iPhone 16 將於今年秋季某時點推出，「被壓抑約一個升級週期的需求，可能會讓超過 2.7 億部的 iPhone 升級成為 iPhone 16。」Ives 說。