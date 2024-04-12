美銀：投資人低估蘋果毛利率 長期獲利潛力仍令人信服

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-12 08:27

美銀證券分析師 Wamsi Mohan 在最新報告中探討這項問題，他研究投資人過去在蘋果股票上犯下的錯誤。他說：「從歷史經驗來看，投資人往往低估蘋果的毛利率，現在看來這種情況又發生了。」

Mohan 認為，蘋果的長期獲利潛力仍令人信服。回顧過去幾年，華爾街往往傾向於低估對蘋果毛利率的預測，舉例來說，2018 年時，市場普遍預測蘋果 2023 年的毛利率為 39%，但實際上卻達到 44%。

展望未來，Mohan 認為蘋果有機會在未來幾年將產品面的毛利率再提高約 180 個基點，服務面的毛利率提高 150 個基點，且隨著服務業務的重要性日益增加，蘋果的整體財務狀況將從中受惠，主要是因為相較於硬體產品，蘋果的廣告和 iCloud 訂閱等服務更加有利可圖。

Mohan 說：「隨著業務不斷擴張，我們看到蘋果正在自行開發伺服器晶片，並減少對公有雲供應商的依賴，從而節省成本，這可能有助於推高服務利潤率。硬體產品方面，若蘋果採用自研的數據機晶片，也可能帶動毛利率增加。」

此外，消費者入手價格更昂貴的 iPhone 型號，也有望推升利潤。Mohan 說：「消費者正在選擇更高階、價格更高的設備，但我們也預估，蘋果將隨時間調漲個別硬體設備價格，帶動毛利率成長。」