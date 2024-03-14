星展銀推頂級卡5元累積1點無上限 擬送件申請財管2.0

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-14 20:18

星展銀行 (台灣) 今 (14) 日宣布推出「星展極耀無限卡」，總經理黃思翰表示，這張頂級卡提供多項尊榮服務，鎖定年收入達新台幣 500 萬元、資產往來 3000 萬元的客群，目前約有 6000 位符合條件，只要消費 5 元即可累積 1 點無上限；對於金管會持續鬆綁財管 2.0 方案，星展仍在評估中，最快上半年送件申請執照，以滿足高資產客戶全方位的理財需求。

黃思翰表示，台灣金字塔頂端客群成長快速，完成整併後，星展銀行僅存款及財富管理客戶數突破百萬，截至 2023 年底，包含投資、保險和存款的資產管理規模更突破新台幣 1 兆元，使台灣穩坐星展集團繼新加坡外的第二大財富管理市場。

黃思翰說，透過全新「星展極耀無限卡」的上市及升級權益，將有助吸引更多優質的高資產客戶，進一步拓展並強化財富管理業務，讓星展銀行成為值得高端客群信賴的台灣最佳銀行。

星展銀行 (台灣) 消費金融處負責人孫可基指出，星展內部數據顯示，高資產客戶每年透過信用卡的平均年消費為一般信用卡客戶的 12 倍，其中針對旅遊、餐飲和保險相關支出，更是一般信用卡客戶的 25 倍。

星展極耀無限卡金屬卡面採用雷雕簽名技術，不僅提供 24 小時全球禮賓秘書服務，更在高資產客戶注重的飛行、住宿和美饌饗宴體驗，推出專屬禮遇與優惠回饋機制。



相較於一般消費者刷卡開支集中於食衣住行及旅遊，高資產客戶在保險費用支出驚人，約是一般信用卡客戶的 50 倍。因此，全新星展極耀無限卡不僅針對國內外一般消費提供「消費滿新台幣 5 元皆可累積 1 點活利積分」回饋，該回饋權益更包含一般信用卡未涵蓋的保險項目，回饋無上限且點數於持卡期間終生有效。

客戶透過專為星展卡友打造的星展 Card+ App，可將活利積分靈活兌換精選商品、折抵信用卡帳單或於指定商店消費，或享每 9,000 點 活利積分換 3,000 哩之兌換優惠，相當於不分國內外消費均享新台幣 15 元累積 1 哩，滿足高端客群頻繁的差旅需求。