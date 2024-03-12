宏碁資訊去年獲利創新高 連2年賺逾1股本 擬配息8.5元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-12 18:41

宏碁資訊 (6811-TW) 今 (12) 日公布去年財報，稅後純益 5.01 億元，年增 15%，每股純益(EPS)12.1 元，獲利寫歷史新高紀錄，連續 2 年賺超過 1 個股本，董事會也通過，擬配發每股現金股利 8.5 元，配息率約 70%，以今日股價 298.5 元計算，現金殖利率近 2.85%。

宏碁資訊指出，三大主要業務包括雲端服務、加值產品和應用開發均持續成長，其中，以營收占比達 60% 以上的「雲端服務」成長金額最大。

隨著企業和政府廣泛採用雲服務，對雲端加值、數據治理、資安與合規需求提高，宏碁資訊自行研發的「iCMP 跨雲維運管理平台」迄今已有超過 100 家台灣本地與跨國企業客戶，由於該服務為長期訂閱制，穩定貢獻營收。

宏碁資訊總經理周幸蓉指出，雲端和生成式 AI 確實帶來企業優化營運效能的新機會，積極扮演「企業生成式 AI 加速器」的角色，推動客服優化、程式優化和營運優化，引導企業逐步實現生成式 AI 的應用方法。

IDC 預估，至 2027 年全球在 AI 解決方案上的科技支出將成長到 5,000 億美元以上，單是今年台灣人工智慧平台 (AI Platform) 市場規模將從去年的 6690 萬美元成長到 8390 萬美元，年增高達 25.4%。