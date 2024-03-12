〈智慧城市展〉宏碁陳俊聖：軟硬體一波波推出應用 有望刺激AI PC銷量

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-12 16:25

宏碁 (2353-TW) 董事長、台灣智慧城市產業聯盟會長陳俊聖今 (12) 日出席 2024 智慧城市展展前記者會，談到 AI PC，陳俊聖認為，AI 的機會在於軟硬體整合提升以及資料安全，儘管 AI PC 仍處於爬坡期，看好各家軟硬體一波波推出應用後會刺激銷量。

陳俊聖指出，AI PC 最早有 NPU(神經網路運算單元) 就是 AMD(超微)，並從去年中旬有解決方案；去年底則是 Intel(英特爾) 推出解決方案，直到今年中高通也跟進。軟體方面，今年中 Google 與微軟也都會推出，一波波應用出來後將會刺激 AI PC 銷量。

他進一步說，AI PC 早期使用者應該會是商用，不過身為消費者會希望新電腦會有 AI，當軟體應用不夠力時，那硬體就需要更強的 NPU，達到軟硬體加乘效果，沒有硬體不行，光有硬體沒有軟體也相當有限。

談到 AI 機會，陳俊聖表示，目前看到機會在軟硬體、安全、健康 (智慧醫療發展)，其中軟體方面，除了會問客戶要做什麼應用外，也要有大量資料可以訓練。

陳俊聖指出，生成式 AI 有三大具體應用，第一為「客戶服務」，宏碁與台新銀行的合作案中，過去的問題會以數字鍵來區別，現在透過後段學習，可以口語回答問題，準確度提升很多，也比機器人客服進步。