【量大強漲股整理】四月台股站穩兩萬點，選股該掌握哪五大關鍵挖掘潛力股?
鉅亨研報 2024-04-11 16:28
台股加權指數，今天開低震盪走高，指數尾盤跌幅收斂，終場下跌 10.31 點，收在 20753.22 點，成交值量 4409.5 億元。
看一下三大法人: 外資賣超 51.72 億元；自營商賣超 16.97 億元；投信賣超 2.03 億元；三大法人合計賣超 70.72 億元。
美國四大指數收黑，美國 CPI 年增 3.5% 幅度超預期，市場不再認為 Fed 會在 6 月降息，數據顯示通膨壓力依舊頑固，首次降息延後至 9 月美股開低走低，道瓊重挫逾 400 點，終場道瓊下跌 422 點，那指下跌 0.84%，費半下跌 1.65%，指標股 (META -US) Meta，上漲 0.57%，Meta 推出新款 AI 晶片，降低對輝達依賴 (NVDA-US) 輝達，上漲 1.97%， (TSM-US)台積電 ADR，上漲 0.56%；10 年期美債殖利率週三收在 4.559%，創下去年 11 月以來的最高收盤價，台股方面，今日呈現 日開低後來回震盪，終場在 (2330-TW) 台積電，拉高甩尾下，跌幅也逐步收斂，終場小跌 10.31 點作收，收在 20753.22 點，今日收量縮小紅 K，台股雖然下跌但是仍力守所有均線上，成交量與昨日相當，近乎持平，相對持穩，目前多頭格局不變，上市櫃公司 3 月營收昨日全數公布，企業繳出亮麗成績單，3 月營收重返 3 兆元 ，優於預期且看好第 2 季淡季不淡，目前選股將重於選市。
股票方面: 權王 (2330-TW) 台積電，今天開盤下跌 4 元，盤中翻紅，終場在買盤激勵下，收在 820 元，上漲 5 元，漲幅 0.61%，IC 設計大廠 (2454-TW) 聯發科，則是收在 1195 元大關，上漲 5 元，漲幅 + 0.42%，(2317-TW)鴻海，收在 150 元，下跌 4.5 元，跌幅 2.91%，AI 指標股漲跌互見， (6669-TW)緯穎 、(3231-TW)緯創，皆下跌作收，散熱股則是兩樣情，(3324-TW)雙鴻跌幅較重 6.43%，主要是漲多修正，反倒是 (3017-TW) 奇鋐，則是大漲 5.23%，來到 584 元大關，修正整理後在上， (2382-TW) 廣達、(2376-TW)技嘉，則是收紅表現，相對抗跌，前總統馬英九與中共總書記習近平見面，中共官媒新華社的通稿中釋出兩岸旅遊政策可望改變的風向，激勵觀光族群走揚向上， (2743-TW) 山富 、(2745-TW)五福 、(2719-TW)燦星旅盤，直噴漲停，花蓮地震帶動全台都議題再起，營建類股買氣不墜，(2506-TW)太設、(1453-TW)大將、盤中亮燈漲停直到終場；另外 520 政策股再度發動，重電，亞力 (1514-TW) 終場漲逾 8%，中興電 (1513-TW) 漲逾 5%，類股持續呈現輪動現象，目前 3 月營收已全面公布，國內外政治因素影響，牽動部分具題材的個股有所表現，使台股表現相對有撐，跌幅小於美股，未來將把握五大面向即可挖掘潛力股。
Q2 行情正式啟動五大重點
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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