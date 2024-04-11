【量大強漲股整理】四月台股站穩兩萬點，選股該掌握哪五大關鍵挖掘潛力股?

美國四大指數收黑，美國 CPI 年增 3.5% 幅度超預期，市場不再認為 Fed 會在 6 月降息，數據顯示通膨壓力依舊頑固，首次降息延後至 9 月美股開低走低，道瓊重挫逾 400 點，終場道瓊下跌 422 點，那指下跌 0.84%，費半下跌 1.65%，指標股 (META -US) Meta，上漲 0.57%，Meta 推出新款 AI 晶片，降低對輝達依賴 (NVDA-US) 輝達，上漲 1.97%， (TSM-US)台積電 ADR，上漲 0.56%；10 年期美債殖利率週三收在 4.559%，創下去年 11 月以來的最高收盤價，台股方面，今日呈現 日開低後來回震盪，終場在 (2330-TW) 台積電，拉高甩尾下，跌幅也逐步收斂，終場小跌 10.31 點作收，收在 20753.22 點，今日收量縮小紅 K，台股雖然下跌但是仍力守所有均線上，成交量與昨日相當，近乎持平，相對持穩，目前多頭格局不變，上市櫃公司 3 月營收昨日全數公布，企業繳出亮麗成績單，3 月營收重返 3 兆元 ，優於預期且看好第 2 季淡季不淡，目前選股將重於選市。