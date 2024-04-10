惠譽下調中國評級展望至負面 中國財政部：目前地方債務風險可控

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 13:40

繼穆迪於去年 12 月下調中國評級展望後，另一家國際評級機構惠譽 (Fitch Ratings) 也做出調整，周三 (10 日) 將長期外幣發行人違約評級 (IDR) 展望從「穩定」調整為「負面」，理由是中國公共財政前景面臨的風險不斷增加，違約評等則仍然保持「A+」級別。

惠譽表示，這次下調反映了中國公共財政前景面臨的風險日益增加，特別是在中國從依賴房地產的增長模式轉向政府認為更永續的增長模式，經濟前景更加不明朗。

惠譽聲明稱：「財政政策愈來愈有可能在支持未來幾年的增長方面發揮重要作用，這可能會使債務保持穩定上升的趨勢。」

惠譽補充說，或有負債風險也可能上升，因為較低的名目增長加劇了管理整個經濟高槓桿率的挑戰。

中國財政部隨後回應，表示很遺憾看到惠譽調降中國主權信用評級展望，並指出，前期曾與惠譽評級團隊進行了大量深入溝通，報告也部分反映了中方的看法，但從結果看，惠譽主權信用評級方法論的指標體系，未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟增長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。

中國財政部強調，目前中國地方政府債務化解工作有序推進，風險總體可控。財政部主管表示，長期看，保持適度的赤字規模，用好寶貴的債務資金，有利於擴大內需，支持經濟增長，最終有利於維護良好的主權信用。