合庫主辦璞園64億元聯貸案簽約完成

合作金庫銀行統籌主辦之璞園開發股份有限公司新臺幣 64 億元聯貸案，獲得兆豐銀行、華南銀行、農業金庫等同業的支持完成募集，並於今（7）日順利簽約，合庫金控董事長董瑞斌出席，由合庫銀行董事長林衍茂代表授信銀行團，與璞園建築團隊董事長李忠恕共同完成聯貸合約簽署。

璞園建築團隊成立迄今已 28 年，一路以「堅持蓋好宅」的初心理念，在北台灣打造一座座精工建築，璞園從土地開發到建築規劃、工程營造與業務銷售，整合建築上中下游價值鏈，長年深耕住宅領域，深獲消費者信賴。李忠恕出身營造，對施工品質特別講究，始終認為「建築的安全必須凌駕在利益之上」，故導入第三方獨立查核單位，為品質把關，讓消費者能更安心在璞園建築團隊興建的好宅裡生活成家。