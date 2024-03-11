合庫銀徵才開放報名不限科系 326個搶手職缺 儲備菁英年薪百萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-11 10:18

迎接畢業季，合庫銀行年度大規模徵才今（11) 日開跑。共計招募 326 人。報名時間為 3/11 起至 4/10，筆試於 4/28 在台北、台中及高雄考區同步舉行。不限畢業科系的一般金融人員及儲備菁英薪資分別為 39,800 元及 53,200 元，資訊人員最高可達 60,800 元。

合庫多次獲選為「幸福企業」、「財金保險畢業生最嚮往的金控公司」，並在五年內加薪三次，近幾年在各項業務齊頭並進的同時，兼顧人才發展及培育，以優渥的薪資及良好的福利制度育才、留才，成為年輕求職者的熱門選擇。

合庫於年初已率先舉辦第一梯次徵才招募經驗行員，而本次大規模徵才共開放 19 項職缺，包含儲備菁英、一般金融、徵授信 / 外匯、理財 / 助理理財、客服、金融科技、資訊及資安人員等，共計招募 326 人。報名時間為 3/11 起至 4/10，筆試於 4/28 在台北、台中及高雄考區同步舉行，6/2 口試，預計 6/11 放榜。

合庫銀行表示，因應數位金融多元發展，金融業所需人才需具備快速理解、學習熱忱及跨領域能力，故本次招募之儲備菁英及一般金融人員類組不侷限商管背景；此外，儲備菁英、一般金融、金融科技、助理理財及部分資訊類組人員，應屆畢業生即可報考。

為搶搭校園徵才列車，合庫銀行自 2 月起率先展開一連串招募活動，深入各大學院校舉辦 21 場企業說明會，由現職學長姐向學弟妹分享職涯歷程及職場心得；校園徵才博覽會由合庫銀行新進同仁以活力十足的熱舞開場，現場與學生互動交流，跳脫以往公股金融從業人員的印象，成為會場吸睛焦點。

求職者最在乎的薪資及升遷方面，113 年合庫銀行參考軍公教加薪幅度全面調薪，加計年度晉薪後調薪幅度達 6.65%，一般金融人員及儲備菁英薪資分別為 39,800 元及 53,200 元，資訊人員最高可達 60,800 元；以新進儲備菁英為例，加計獎金及各項福利後，年薪近百萬元。此外，為拔擢優秀人才，合庫銀行近幾年也實施加速晉升辦法，表現優異的新進同仁最快 1 年即可升等。