群聯3月營收68億元 年增逾6成締造新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-10 18:15
NAND 控制晶片與解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (10) 日公佈 3 月營收 67.75 億元，月增 45.23%，年增達 72.59%，累計第一季營收 165.26 億元，季增 4.94%，年增 63.97%；受惠 NAND 原廠積極調漲價格，加上客戶拉力道強勁，推升群聯 3 月營收一舉刷新歷史新高，第一季也改寫同期次高紀錄。
群聯指出，3 月 SSD 控制晶片總出貨量年增達 96%，其中，PCIe SSD 控制晶片總出貨量年增更達 176%，為歷史單月新高，累計第一季 NAND 儲存位元數總出貨量年增 (Bit Growth Rate) 也達 80%，為同期新高，顯示整體市場需求緩步回升趨勢不變。
群聯執行長潘健成表示，NAND 原廠自 2023 年第三季中期開始啟動漲價策略至今，NAND 原廠的獲利水準已逐漸恢復正常，公司也樂見 NAND 原廠有正常的獲利後，開始穩定 NAND 價格，並依據市場需求緩步的調升產能利用率，以滿足近期在各種 NAND 儲存應用的需求回溫，如伺服器、嵌入式系統、車用電子等。
此外，在消費型零售 (Retail) SSD 市場部分，因為近期客戶已經逐漸回補庫存，短期需求可能趨於穩定。
潘健成強調，由於群聯持續擴大布局 PCIe 5.0 高速傳輸產品線，包含 PCIe 5.0 Retimer/Redriver IC、PCIe 5.0 SSD 儲存方案、車用儲存、企業級 SSD、以及『aiDAPTIV + 技術方案』等，都持續成長、擴大市佔，其中企業級 SSD 與車用儲存方案需求相對強勁，預期對公司未來營收貢獻度將有顯著成長。
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