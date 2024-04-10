群聯3月營收68億元 年增逾6成締造新高

群聯執行長潘健成表示，NAND 原廠自 2023 年第三季中期開始啟動漲價策略至今，NAND 原廠的獲利水準已逐漸恢復正常，公司也樂見 NAND 原廠有正常的獲利後，開始穩定 NAND 價格，並依據市場需求緩步的調升產能利用率，以滿足近期在各種 NAND 儲存應用的需求回溫，如伺服器、嵌入式系統、車用電子等。