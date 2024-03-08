〈群聯法說〉NAND供給轉趨緊張 新品Q3起開始貢獻

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-08 19:10

控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 今 (8) 日召開法說會，執行長潘健成表示，由於原廠陸續減產，NAND 供給預計在第二季、第三季轉趨緊張，新品 aiDAPTIV + 也與各家伺服器供應商、政府部門交流過，對其非常有信心，看好將迅速進入市場，預期第三季起將開始看到小幅貢獻，到第四季會再進一步提升。

潘健成指出，由於現階段原廠仍持續虧損，除了積極提高記憶體價格，未來隨著市場需求回溫，可望開始增加產能，重新進入良性循環，而群聯也可望受惠價格與出貨量增加，同步進入成長軌道。

群聯長期推動 aiDAPTIV+，潘健成補充，已與各家伺服器供應商、政府部門交流過，對其非常有信心，看好將迅速進入市場，預期第三季起將開始看到小幅貢獻營收，到第四季會再進一步提升。

觀察 NAND 產業，潘健成認為，NAND 供應將在今年第二季和第三季變得非常緊張，公司會積極支持合作夥伴，至於汽車領域，儘管成長相對較慢，但公司市占率會逐步增加，預期今年下半年會陸續顯現，明年會有較大的成長。

另外，群聯也將與印度合作夥伴建立合資企業，預期第二季開始設立，屆時可望拿下印度業務，就如同過往在中國的布局一樣；下半年有與遊戲機公司合作，預期將在下半年帶來顯著的營收貢獻，看好今年 Enterprise 端的營收將會有大幅成長。