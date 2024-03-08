〈群聯法說〉去年Q4賺一個股本 毛利率36%創新高 全年EPS 18.48元

群聯 ( 8299-TW ) 今 (8) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，稅後純益 20.84 億元，季增 142.9%，年增 860.4%，每股稅後純益 10.39 元，創下七季來新高，全年稅後純益 36.24 億元，年減 32.9%，每股稅後純益 18.48 元。

執行長潘健成表示，去年第四季毛利率達 36%，創下歷史新高，其中，受惠存貨回沖利益，挹注毛利率 1.4 個百分點，營業費用較高則因光罩費用較高與員工分紅等，整體稅後純益創下七季來新高。