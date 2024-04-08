〈台積獲美補助〉美國三巨頭客戶引言支持 強調繼續與台積電合作先進製造

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-08 18:36

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日與美國商務部共同宣布，台積電將獲得美國政府 66 億美元的直接補助以及 50 億美元的貸款，同時宣布再蓋第三座廠，美國三大客戶蘋果 (AAPL-US)、超微 (AMD-US) 與輝達 (NVDA-US) 皆引言致詞，強調將與台積電共同合作，維持美國先進製造的時代。

Apple 執行長 Tim Cook 表示，台積電處於先進半導體技術的領先位置，當這種專業知識與美國工作者的聰明才智相結合時，任何難以置信的事情都會變成可能。很榮幸能在台積電美國生產的拓展中發揮關鍵作用，我們將繼續在美國投資，支持美國先進製造的新時代。

超微董事長暨執行長蘇姿丰表示，台積電與美國商務部今天宣布突顯雷蒙多部長和美國政府為了確保美國在打造更具地域多樣性和彈性的半導體供應鏈中扮演重要角色，所做出的堅定承諾。台積電長久以來所提供的先進製造產能，讓超微能夠專注於我們最擅長的領域：設計改變世界的高效能晶片。我們致力於維持與台積電的合作夥伴關係，並期待在美國生產我們最先進的晶片。