台積電飆上812元再創新高 市值衝破21兆元

晶圓代工龍頭台積電 ( 2330-TW )( TSM-US ) 宣布獲美直接補助 66 億美元與 50 億美元的貸款額度，並預計在美再蓋第三座廠，今 (9) 日強勢表態，大漲將近 4%，推升股價漲至 812 元歷史新高價，市值也衝破 21 兆元。

台積電亞利桑那州第一座晶圓廠預計 2025 年上半年開始生產 4 奈米製程，第二座晶圓廠繼先前宣布的 3 奈米製程，未來也將生產世界上最先進、採用下一代奈米片 (Nanosheet) 電晶體結構的 2 奈米製程，預計 2028 年開始生產；第三座晶圓廠則將在 21 世纪 20 年代底採用 2 奈米或更先進製程進行生產。