紐西蘭央行四度按兵不動 暗示明年可能再升息

紐西蘭聯邦準備銀行周三 (29 日) 連續四度維持利率不變，但暗示明年再次升息的風險增加，消息一出，紐幣兌美元匯價擴大漲勢。

央行貨幣政策委員會決議將官方現金利率 (OCR) 維持在 5.5%，符合接受彭博訪調 23 名經濟學家的預期。央行最新預測顯示，一直到 2024 年，利率將維持在更高的水平，意味著升息的可能性更大，且 2025 年中前不會降息。

央行表示：「通膨依然過高，委員會仍對持續的通膨壓力保持警惕，利率必須在一段時間內維持在限制性水準。」

紐西蘭此前公布第三季通膨率放緩至 5.6%，降幅超出市場預期，令部分投資人押注，紐西蘭將加入其他央行行列，成為 2024 年降息的主要央行之一，時間點最快落在 5 月。然而，近期在大量移民人口流入與房市復甦的情況下，央行想要讓通膨回到 1% 至 3% 目標區間，可能還需要一段時間。

利率決議公布後，紐幣擴大漲勢，兌美元匯價一度升破 0.62 美元，創 8 月 1 日以來最高，截稿前上漲 0.98% 至 0.6196 美元。

根據央行最新預測，明年平均 OCR 將升至 5.69% 的高峰，高於先前預測的 5.59%。目前預估首次降息將發生在 2025 年第二季左右，而非第一季。

央行會議紀錄指出：「成員們討論了調高 OCR 的可能性，並且一致認為在利率處於限制性水準的情況下，等待更進一步的數據出爐，以觀察經濟產出壓力緩解的速度和程度，是適當的。」

央行表示，委員會相信目前的 OCR 水平正在限制需求，然而，鑑於核心通膨水準較高，超額的需求和通膨壓力令人擔憂，若通膨壓力比預期更強，可能需要進一步調升 OCR。

央行預估，通膨率將在 2024 年第三季降至 3% 以下，同於先前預測，但最新預測顯示，紐西蘭可望在 2023 年下半年避開經濟衰退。

多數經濟學家認為 OCR 已達周期高峰，而央行下一步將是降息。儘管如此，經濟學家們對於具體降息時間的看法仍有分歧，從最快明年 2 月到最晚 2025 年 2 月都有。