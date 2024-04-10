日媒：中國企業正靠產品力與價格力 撼動日本家電市場

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 17:32

中國家電業者正一掃 2022 年以來受日圓貶值影響的對日出口表現，《日經新聞》最新報導稱中國家電正成為日本新型生活消費市場的主力，海爾與海信等中國電器大廠正靠著在全球市場上歷練出的產品力跟價格競爭力，撼動以日本國內老牌家電為中心的勢力版圖。

報導指出，日本家電量販巨頭 Bic Camera 有樂町分店的新生活家電專賣區擺滿中國製造的家電，微波爐、吸塵器、電鍋等 5 件套裝有 3 種組合，售價在 6 萬至 13 萬日圓（約 1.3 萬到 2.8 萬台幣）之間且其中 70% 產品是中國製造的。

就連在日本家電量販自有品牌領域，中國企業也有存在感，像是海爾一款適合一個人使用的 5.5 公斤以下容量洗衣機，不但價格比日本國內品牌便宜 1 萬日圓左右，還能安裝可減少噪音和降低耗電量的變頻裝置，這一功能更是競爭對手所沒有的。

海爾在歐美等地能被接受的設計也吸引了日本年輕消費族群，Bic Camera 與海爾共同開發的自主品牌冰箱更是該量販品牌的暢銷商品。

由於海爾的洗衣機全球供貨量一年高達約 2900 萬台，是整個日本市場的 7 倍，該公司在全球範圍內實現零件設計和模具的通用化，並透過大規模採購和生產來降低產品價格。

根據歐睿國際顧問公司的數據，中國企業生產的冰箱在日本國內家電市場的佔有率達 28%，在過去 10 年成長一倍，歐睿的分析師大和太郎表示，中國企業在中低價位產品上的優勢非常突出，能以低價提供功能齊全的產品。

至於日本國內家電企業則對價格戰保持一定距離，日立今年春天就沒有推出低價新品，日立家電子公司社長大隅英貴表示，今後市場將變得多樣化，不可能滿足所有的需求，該公司正向物聯網家電發展，並向高價位產品轉型。在電視機市場上，海信推出了 85 吋的大型 4K 電視，顯示中國企業也出現進軍高價位電視機的動向。