〈焦點股〉卓內閣打造「健康台灣」 生技股高掛紅燈慶賀

沛爾生醫今天早盤以 104 元開高走高，盤中強攻漲停鎖住 110.5 元，站上所有均線；光麗 - KY 早盤同樣以 10.65 元開高走高，漲停鎖住 11.65 元。

保瑞 (6472-TW) 開低走高，漲逾半根停板，盤中更一度觸及漲停板，來到 833 元，拉出一根長紅 K，成交量超過 7000 張。台耀 (4746-TW) 也漲逾半根停板，最高來到 117.5 元，成交量超過 6000 張。