〈焦點股〉卓內閣打造「健康台灣」 生技股高掛紅燈慶賀
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-10 13:24
準總統賴清德今 (10) 日公布新任閣揆，將由民進黨前主席卓榮泰擔任行政院長。卓榮泰於新內閣人事發布記者會上指出，打造「健康台灣」為重要施政目標，激勵生技族群今天齊揚，沛爾生醫 (6949-TW)、光麗 - KY(6431-TW) 雙雙亮燈漲停。
沛爾生醫今天早盤以 104 元開高走高，盤中強攻漲停鎖住 110.5 元，站上所有均線；光麗 - KY 早盤同樣以 10.65 元開高走高，漲停鎖住 11.65 元。
保瑞 (6472-TW) 開低走高，漲逾半根停板，盤中更一度觸及漲停板，來到 833 元，拉出一根長紅 K，成交量超過 7000 張。台耀 (4746-TW) 也漲逾半根停板，最高來到 117.5 元，成交量超過 6000 張。
另外，華安 (6657-TW) 漲 4.54%，神隆 (1789-TW) 漲 3.42%，五鼎 (1733-TW)、懷特 (4108-TW)、和康生 (1783-TW)、晶碩 (6491-TW)、望隼 (4771-TW)，以及美時 (1795-TW) 也都有 1% 至 2% 的漲幅。
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