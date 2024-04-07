4月電價漲加上520行情 綠電、重電族群持續受惠

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-07 10:20

4 月起電價調漲，平均漲幅達 11%，台電也規劃持續提高綠電比重，維持再生能源發電業，以及相關綠能供應鏈的收益，而台電強韌電網計畫的挹注，加上 520 新總統賴清德將上任，法人點名，綠電以及重電相關族群可望持續受惠。

東元目前在手訂單達 250 億元，近年也積極從傳統家電跨入新能源領域力拼轉型，因此持續爭取離岸風電、台電強韌電網計畫訂單，商機上看 300 億元，後市可期。此外，由於電價上漲，將帶動節能產品需求，法人認為，在政府延長節能補助以及電價上漲的趨勢下，有望帶動東元營運。東元董事長邱純枝先前也提到，今年將目標放在符合政府「低碳化」與「智慧化」的節能補助方向，積極協助客戶取得補助。

森崴能源則積極布局離岸風電業務，台電離岸風電二期工程進度順利，法人指出，森崴能源 2023 年在台電離岸風電二期工程累積認列營收達達 24% 至 25%，今年將迎來認列高峰。法人進一步指出，預計第二季將展開大規模的水下基礎與海上海纜布設工程等海上工程，預期森崴能源營運呈逐季成長。

近期持續受到台電強韌電網計畫加持，華城、中興電、士電與亞力等重電業者也成為主要受惠業者，訂單能見度最遠看到 2030 年。法人提到，華城、士電與亞力的台電訂單主要以變壓器為主，中興電則拿下台電 345KV 超高壓 GIS 訂單。