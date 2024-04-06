鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-06 09:50

波力與漢翔是長期合作戰略夥伴，飛機複材次結構件業務已獲法國空中巴士供應商 ID 認證碼。

而漢翔近來則與美國諾格公) 簽署策略性合作備忘錄，對官方暱稱「鷹眼」(Hawkeye) 的 E-2 預警機未來可能的升級計劃，提前布局。

美商諾格是 E-2 預警機的原製廠，而我國空軍現役有 6 架 E-2K 著使用年限增加，未來軍售若能成案，漢翔有望循鳳展專案模式，在台對空軍現役的 E-2K 預警機執行構改。

國防部軍用商規六款無人機標案於去年 12 月公告，預計整體標案金額達近 70 億元，雷虎已投入自有資金，量產實體微型無人機等軍用商規系列，並將並開始發展水下無人機。

經寶取得 Airbus Vender Code，可直接供貨給 Airbus 集團成員的合格供應商，需要 nadcap 特殊製程的零組件也可透過經寶加工後提供給 Airbus 集團。