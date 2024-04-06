〈Q2產業前瞻〉(留稿)520總統就職前 軍工國防題材蓄勢升溫
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-06 09:50
下屆總統賴清德日前參訪嘉義無人機創新中心，市場期待 520 總統就職演說可望重申國防自主發展，雷虎 (8033-TW) 已表態，提交實體無人機參與標案，而漢翔 (2634-TW) 也對 E-2 預警機未來可能升級計劃預作布局，此外，部分業者則是積極搶進航太版圖，波力 - KY(8467-TW) 已打進法國空中巴士複材製品供應鏈，jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 也全力搶進航太版圖。
波力與漢翔是長期合作戰略夥伴，飛機複材次結構件業務已獲法國空中巴士供應商 ID 認證碼。
而漢翔近來則與美國諾格公) 簽署策略性合作備忘錄，對官方暱稱「鷹眼」(Hawkeye) 的 E-2 預警機未來可能的升級計劃，提前布局。
美商諾格是 E-2 預警機的原製廠，而我國空軍現役有 6 架 E-2K 著使用年限增加，未來軍售若能成案，漢翔有望循鳳展專案模式，在台對空軍現役的 E-2K 預警機執行構改。
國防部軍用商規六款無人機標案於去年 12 月公告，預計整體標案金額達近 70 億元，雷虎已投入自有資金，量產實體微型無人機等軍用商規系列，並將並開始發展水下無人機。
經寶取得 Airbus Vender Code，可直接供貨給 Airbus 集團成員的合格供應商，需要 nadcap 特殊製程的零組件也可透過經寶加工後提供給 Airbus 集團。
不過，法人也提醒，部分軍工股獲利動能尚未明顯顯現，例如，漢翔去年第四季因民用業務需求下滑，加上科服業務結案，以及美元匯率大幅貶值的匯損拖累，稅後純益僅年增 6% 不如預期，因此，整體族群仍有待觀察後續的實際接單。
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