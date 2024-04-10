香港首富李嘉誠又7折賣房了！新建案銷售破紀錄 現場排隊幾百公尺

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-10 10:00

香港政府全面「撤辣」後，香港首富李嘉誠旗下長實集團推售的新建案，銷售破紀錄，現場排隊幾百公尺，甚至出現 66 人搶一套房的盛況。

據《每日經濟新聞》、《界面新聞》等媒體報導，4 月 6 日，由長實集團與港鐵合作開發的建案「Blue Coast」，上周六（6 日）開盤推售 422 套房，現場排隊人群綿延數百公尺，最終銷售近 75 億港元，創下香港《一手住宅物業銷售條例》2013 年 4 月上路以來新盤單日銷售金額最高紀錄，獲超額認購 65 倍，平均 66 人搶一套房。

「這個清明節，香港密度最高的地方就有三個，一個是去深圳山姆的路上，二是去墓園掃墓的路上，還有一個是去李嘉誠售屋現場的路上。」一位香港房產仲介人員開玩笑說。

「Blue Coast」被擠爆，顯示出了港府「撤辣」的威力。所謂「撤辣」，即取消香港壓制房市炒作的一系列「辣招」，如額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）、新住宅印花稅（NRSD）。

香港未「撤辣」前，大陸買家如果要買 1,000 萬的房子，最多需要繳 300 萬稅款，現在降至 30 多萬，稅率跟香港本地居民相同。

美聯物業監測數據顯示，3 月香港一手房成交量月增逾 14 倍至 4,200 宗，創 1998 年以來單月新高，甚至有人一次買走 24 套房。

不過，值得一提的是，「Blue Coast」採取大幅讓利的營銷策略。長實集團的成本價為 2.8 萬港元 / 平方呎，但均價僅 2.19 萬港元 / 平方呎，相當於打了七八折，比周邊同類新建案便宜約 6000 港元 / 平方呎，價格優勢明顯。

長實執行董事趙國雄坦言，價格確實有所折讓，「Blue Coast」首批屬「撈底價」，考慮到當前低迷的房市和競爭激烈的市場環境，這次開價「蝕少當賺」。

長實認為，雖然「撤辣」刺激了一波購買力，但在供應過剩和經濟弱復甦的大背景下，短期內房價依然面臨較大下行壓力，因此早早離場，落袋為安。

信評機構標準普爾表示，儘管「撤辣」政策可能刺激市場需求，但受到高利率和房市供應過剩影響，今年房價將繼續下跌，明年才會逐漸回穩。