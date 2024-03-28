中信銀洞察報告：3年後 台灣約8000人擁10億元以上超高資產

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-28 19:30

中信銀行今 (28) 日發布《2024 台灣超高資產客群財富洞察報告》，總經理楊銘祥表示，中信銀行領先同業，於 2005 年獲准開辦財富管理業務後設立財富管理會員制度，且率先將資產新台幣 1.5 億元級別以上客戶推出專屬「臻富家」會員服務。中信銀行於 14 個國家及地區設有超過 370 處據點，持續看好香港與新加坡私人銀行業務，將進一步滿足超高資產客群的金融需求。

楊銘祥表示，中信銀很早就布局海外，看到客戶有這樣的需求，透過以往累積的經驗都能滿足客戶的想法，接下來會進一步強化境外市場，他透露，新加坡市場成長相當快速，受地緣政治影響，很多客戶資金或家族企業喜歡轉入新加坡，不過，香港市場仍是重心之一，還有很多財富管理需求，兩地的業務都持續成長。

中信銀指出，近年高資產客群財富快速成長，預估 2027 年台灣個人財富總額將達約新台幣 243 兆元，境內外財富淨值達 1 億元以上高資產族群，2027 年約有 14 萬人，累積財富將達 46 兆元，10 億元以上的超高資產客群則約 8000 人，累積財富約 22 兆元。

中信銀行私人理財經營處處長楊子宏點出高資產客群的四大超高觀點，億元級以上的「超高客群」，財富累積速度高過台灣整體個人財富表現，能以「超越視野」將財富管理目標，由財富傳承邁向財富永續。10 億元以上超高資產客群，期待運用「超級手法」進行更多跨領域的整合金融服務；而承接家族財富或企業之第二代、第三代的新富世代，則「超前布局」關注前瞻趨勢議題與創新加值服務。

楊子宏進一步指出，面對動盪的世界局勢，億元級以上整體高資產客群重視地緣政治風險，故採取持續關注、謀定而後動，以達「攘外、安內」策略。「攘外」方面，七成以上受訪者重視地緣政治所引發的戰爭與衝突，近五成受訪者特別關注企業針對 ESG 採取的行動。

面對這些外在環境變動與發展，高資產客群於跨境資產布局及調整的態度明顯，調整中國大陸、香港及澳門的投資情況，個人與家族看好日本與新加坡，企業則計畫加碼越南與印度。

另一方面，隨著時代變遷，整體近六成的億元級以上高資產客群已與家族成員公開規劃財富傳承進度，將「個人資產延續」拓展為「家族世代共好」，建立家族永續的「安內」治理機制。

中信銀觀察到億元級高資產客群對基業長青的需求，私人銀行與財富管理團隊更該為其建立財富永續的防火牆機制，結合第三方機構資源，透過跨境布局、公司化管理、家族憲章與社會回饋等方式，為高資產族群嶄新布局。

此外，針對 10 億元以上的超高資產客群，調查發現，有逾九成受訪者持有海外資產，對境外的配置布局關注更甚，78% 的受訪者財富傳承首重提升稅務效率的規劃，且由於跨國配置、財富全貌複雜，本次參與調查的超高資產客群均藉由專業機構協助整合資產。

對於接班的新富世代，特別期待金融機構提供資產增值工具、社會財富需求及加值服務，高達 71% 的新富世代以「資產增值」為財富管理目標，更重視創新理財服務，例如私募股權基金、藝術投資。