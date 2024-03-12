〈中信金法說〉今年展望審慎樂觀 銀行獲利拚創高、保險不可預測性大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-12 17:44

中信金 (2891-TW) 今 (12) 日舉行 2023 年第四季法人說明會，展望今年，總經理陳佳文表示，不便作出財務預測，但以整體大環境來看，銀行、保險業務審慎樂觀，中信銀全年獲利有望續創新高，預測美國聯準會要到下半年才會降息，約 3 碼的空間，降幅不大對保險來說應該還是好的，但強調不可預測性還是很大，包括美元走貶台幣升值可能導致匯損。

對於公司今年度展望，陳佳文提出兩點看法，首先，中信銀財管業務去年成長 20%，今年前 2 月也表現得相當好，主要因為資本市場成長佳，客戶的股債投資需求都很大，因此，今年獲利成長可期。

第二，中信銀的國際業務去年成長 30%，獲利來到 194 億元，這就是長遠布局得到的成果，隨著供應鏈移轉，未來大家普遍看好的地區就是東南亞，日本也不錯，而香港及中國一直以來都是我們投資很重要的地方。

陳佳文認為，這些海外市場今年成長可期，若無意外的話，預期銀行的獲利可以繼續邁向歷史新高，至於保險業，若利率往下降，資本市場今年持穩的前提下，保險的操作應該是比去年要來得容易一點，但陳佳文強調，保險業先天性很大的一個不穩定，就是受匯率影響非常大。

陳佳文進一步說明，假設美國利率從第三季開始往下調，保險公司的避險成本會節省很多，但同時美金轉弱、新台幣升值幅度較大的話，對於保險公司來說會比較辛苦，簡而言之，保險業不可預測性還是很大，相較 2022 年環境，應該還是可以保持一定的成長，審慎樂觀看待。

對於聯準會降息時程的預測，陳佳文表示，根據中信金的首席經濟學家預測，Fed 要到第三季才有機會開始降息，因為通膨仍在 2% 以上，預期降息幅度不太，約 3 碼左右，對銀行來說，衝擊應該還好，至於保險方面，避險成本會下降很多，債券評價利益則會上升，但美元貶值台幣升值伴隨而來的就是匯兌損失，如果降息幅度不大對壽險應該是好的。

媒體關注，國泰世華銀行 CUBE 卡發行量已突破 600 萬張，超越中信銀 Line Pay 卡，接下來有何因應策略？陳佳文說，國泰世華的流通卡量約為 720 萬張，其中 CUBE 卡約占 600 萬張，這是他們策略的選擇，與 Costco、SOGO 終止發行聯名卡後，轉向自行發卡，以 CUBE 卡為主力。

中信發卡策略不太一樣，希望經營場景金融來服務客戶，所以還是會持續跟比較大的、質優的零售團體一起發行聯名卡，因此，目前流通卡多達 910 萬張，其中 Line Pay 卡有 500 多萬張最多，另外還有中油卡 100 多萬張，買車有和泰卡、購物有 101 聯名卡、買機票有華航聯名卡，接下來會繼續維持這樣的策略，強調沒有必要去衝發卡量。