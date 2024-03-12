〈中信金法說〉金控、銀行去年獲利創高 現金股利至少1.25元起跳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-12 16:30

中信金 (2891-TW) 今 (12) 日舉行 2023 年第四季法人說明會，由總經理陳佳文親自主持，對於今年股利發放，他表示，中信金控及子公司中信銀行去年獲利雙雙創下歷史新高，初步來看，股利一定會比 2021 年的 1.25 元再往上加，並維持以現金為主。

中信金控總經理陳佳文、幕僚長暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾今天共同主持法說會，對外說明 2023 年營運概況及經營績效。

關於股利政策議題，陳佳文指出，以產業性質來說，金融業獲利相較科技業比較沒有爆發力，但較為穩定，有許多股東會把收取股息作為收入來源，尤其是退休族群，中信金以往都以現金股利為主，未來也會維持穩定發放的策略，提供投資人穩定的現金流。

陳佳文表示，雖然 2022 年度遭遇防疫險衝擊，仍發出 1 元現金股利的水準，而 2021 年每股配發 1.25 元，展望今年，由於中信金去年獲利創新高，因此，理論上，股利一定會往上加，至於到底是 1.3、1.4 還是 1.5 元，必須考量業務發展需求，因為銀行和人壽都是資本密集的行業，需要保留一些資金，具體的數字尚待精算，再提報到董事會、股東會核定。

近來中信金股價強勢走高，逼近 5 年來新高，陳佳文認為，雖然股價是反映公司長期經營的成績，但短期間影響原因很複雜，未必與業務有直接相關，他期勉營運團隊短期不用特別在意股價，真正要在意的是如何維持核心競爭力，在客戶心目中的地位越來越高，因此，比起股價超過 30 元，更讓人高興的是國際業務大幅成長，長期布局終於進入收割階段。

陳佳文進一步指出，中國信託平台競爭力也獲得客戶肯定，去年得到全球最佳零售數位銀行殊榮，在 2023 年以前的四年，該獎項都是頒給新加坡 DBS，而中信去年獲獎代表外界對於公司的肯定，近幾年在個金業務的數位轉型上有顯著表現。

中信金 2023 年自結稅後純益 560.81 億元，創歷史新高，年成長 79%，稅後股東權益報酬率 (ROE) 達 14.64%，居金控業之冠，資產報酬率 (ROA) 為 0.72%，每股稅後純益 (EPS) 2.82 元。

中國信託銀行連續兩年獲利創歷史新高，2023 年合併稅後純益達 413.33 億元，領先銀行同業，其中存放款成長動能穩健，帶動淨利息收入持續成長，另因財富管理業務動能強勁、信用卡消費金額顯著成長，加上法人金融及個人金融業務表現亮眼，推動整體手續費收入上升；此外，台美利差擴大、股債操作得宜，亦促使交易收入大幅增加。

中信銀行截至 2023 年底之合併逾期放款比率為 0.52%，合併呆帳覆蓋率為 309.6%，呆帳成本為 25 個基點，資產品質穩健。