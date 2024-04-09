榮剛3月營收12.69 億元創單月新高 Q1寫同期最佳

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-09 20:18

台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收 12.69 億元，月增 28.4%、年增 2.2%，創歷史單月新高，第一季營收 34.13 億元，年增 2.9%，則為同期最佳。

而波音近期面臨飛安問題挑戰，但榮剛認為，僅延後增產計畫幾個月，判斷為短期議題且並未影響客戶下單，長期需求趨勢仍是存在，現階段以美洲需求尤為強勢，預期航太產業仍有一段榮景。

榮剛進一步指出，目前整體訂單能見度已達半年以上，在手訂單 80 多億元，高毛利產品接單出貨仍維持高檔，航太兩大系統廠 2023 年淨接單均大幅增加，波音成長 1.7 倍、空巴 2.5 倍，交機數皆成長，且積壓訂單持續增加中。

至於去年市況較疲弱的工具鋼，榮剛表示，美洲、亞洲也於第一季陸續回補庫存，尤以韓國、印度市場最為明顯，整體工具鋼較去年下半年轉佳，接單量可支撐產線需求，今年將優於去年，維持穩定成長態勢。