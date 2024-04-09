榮剛3月營收12.69 億元創單月新高 Q1寫同期最佳
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-09 20:18
台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收 12.69 億元，月增 28.4%、年增 2.2%，創歷史單月新高，第一季營收 34.13 億元，年增 2.9%，則為同期最佳。
而波音近期面臨飛安問題挑戰，但榮剛認為，僅延後增產計畫幾個月，判斷為短期議題且並未影響客戶下單，長期需求趨勢仍是存在，現階段以美洲需求尤為強勢，預期航太產業仍有一段榮景。
榮剛進一步指出，目前整體訂單能見度已達半年以上，在手訂單 80 多億元，高毛利產品接單出貨仍維持高檔，航太兩大系統廠 2023 年淨接單均大幅增加，波音成長 1.7 倍、空巴 2.5 倍，交機數皆成長，且積壓訂單持續增加中。
至於去年市況較疲弱的工具鋼，榮剛表示，美洲、亞洲也於第一季陸續回補庫存，尤以韓國、印度市場最為明顯，整體工具鋼較去年下半年轉佳，接單量可支撐產線需求，今年將優於去年，維持穩定成長態勢。
此外，台鋼集團旗下特殊鋼通路商金耘鋼鐵也於今日新莊翰品酒店舉辦高階熱作鋼產品推廣暨壓鑄產業應用技術研討會，凝聚供應鏈上中下游、串接產官學研四大領域，以期建構完整的產業生態圈，引領國內工業自主與產業應用技術優化。
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