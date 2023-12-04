晶技轉投資有成精密遞件申請上市 前三季每股純益3元

由晶技 (3042-TW) 轉投資有成精密 (4949-TW) 今 (4) 日公布最新財報，在有成 2022 年全年賺回一個股本，稅後純益達 5.13 億元，每股純益達 10.14 元後 2023 年前三季的表現相對遜色，前三季稅後純益 1.82 億元，每股純益 3 元，有成精密並已遞件申請上市。

目前在興櫃交易的有成精密 2023 年營運主要受到景氣變化及提列庫存跌價損失影響獲利表現，有成精密 2023 年第三季營收 11.16 億元，毛利率 17.77%，年減 9.17 個百分點，稅後虧損 2067 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.34 元。

有成精密 2023 年前三季營收 37.85 億元，毛利率 22.09%，年 6.71 個百分點稅後純益 1.82 億元，年減 52.77%，每股純益 3 元，

如有成精密順利獲交易所審議通過並上市掛牌，也將是晶技轉投資事業繼 IC 設計公司力智 (6719-TW) 上市掛牌之後，另一家 IPO 的公司。

成立於 2003 年的有成精密，目前股本爲 6.07 億元主要業務在太陽能模組及半導體製程設備，同時，晶技已投資有成精密股權逾 10 年之外，對有成精密的持股比例都約 3%。

有成精密主要業務在能源管理、建置服務及半導體製程設備，其中，太陽能模組占營收比重 81%，半導體製程設備占 19%；而有成精密太陽能模組生產、品牌經營方面，為國內少數以自有品牌 WINAICO 切入歐洲太陽能模組市場，並深耕歐洲在地化服務的廠商。

在用電及能源議題發燒同時，有成精密並進一步由太陽光電進一步跨入微電網的設計及服務，有助於工業用電大戶在綠電導入、儲能管理並避免用電斷電及降壓造成的營業損失。

有成精密目前在興櫃的最新成交價爲 39.8 元。