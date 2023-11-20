華懋明掛牌上市 有成精密送件申請股票上市

證交所公告，科技事業暨綠能環保廠商華懋 (5292-TW) 將於明 (21) 日掛牌上市，另外，有成精密 (4949-TW) 已於今 (20) 日送件申請股票上市，為今年度第 18 家國內公司申請上市。

證交所指出，有成精密主要從事太陽能模組生產、品牌經營商，以及能源整合管理服務與半導體設備零件設計、銷售及維修整合服務，實收資本額 6.07 億元，去 (2022) 年稅前淨利 6.14 億元，每股稅後純益 10.14 元，公司負責人為陳思銘。

此外，華懋科技已公開發行普通股股票，自 11 月 21 日開始上市買賣，華懋是初次上市掛牌，為今年第 17 家掛牌的本國上市公司，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制。華懋主要從事銷售半導體揮發性有機氣體 (VOCs) 處理及污染防治設備。

證交所同日公告，11 月 22 日將召開有價證券上市審議委員會第 794 次會議，將審議望隼科技 (4771-TW) 的申請股票上市案。

證交所說明，望隼主要從事軟式拋棄型隱形眼鏡之研發、製造及銷售，去年稅前淨利為 8157 萬元，每股稅後純益 6.02 元；今年前 3 季稅前淨利 5.64 億元，每股稅後純益 7.25 元，已超越去年全年，實收資本額為 5.24 億元，公司負責人為黃修權。